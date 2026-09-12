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不只擁核還拚燃料效率 日考慮興建新一代FBR核反應爐降低仰賴進口鈾

編譯易起宇／綜合外電
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日本正考慮興建新一代的FBR核反應爐。圖為日本2016年已除役的Monju試作反...
日本正考慮興建新一代的FBR核反應爐。圖為日本2016年已除役的Monju試作反應爐。 （美聯社）

日本正考慮興建新一代的快中子增殖核反應爐（Fast breeder reactor，FBR，又稱「快滋生反應爐」），這種技術將可降低該國對進口鈾的依賴。

日媒報導，經產省正負責領導這項反應爐計畫，並正與業界和電力業者密切合作，預計在2028年決定建造與否。

日本首相高市早苗將開發新一代反應爐視為關鍵任務。從2023年度至2027年度，日本已累積配置1,714億日圓（11.1億美元）預算在這項努力。

全世界如今對這種快速反應爐技術的研發正出現新的動作，其中印度更是在拚命追趕領先的中國大陸和俄羅斯兩國。日本雖過去也曾嘗試開發這項技術，但2016年已將試作反應爐除役。

這種快速反應爐利用高能量的快中子來維持核分裂反應。由於不必像輕水反應爐一樣降低中子速度，因此燃料效率更佳。快速反應爐主要利用液態鈉降溫。

而且這種反應爐還有可能把做為燃料的鈾-238元素改成鈽，理論上那將會比使用鈾更有效率。

美國、日本和法國過去曾合力開發這項技術，但其複雜性導致進度緩慢。由於使用快中子，快速反應爐整體需要的設備比輕水反應爐要來得複雜，須包括鈉冷卻和後處理設施。

目前將這種反應爐視為其長期能源戰略的一部分並進行開發的國家，包括俄羅斯、中國、印度和法國等。美國則已實質結束對FBR反應爐的研發。雖然有些當地民間業者仍致力於研發新一代快速反應爐，但幾乎沒有業者有真的建造出並運轉這種反應爐。

精華 FAQ

  • 主要目的是降低對進口鈾的依賴，並透過快中子技術提高燃料利用效率。這也被高市早苗政府視為日本長期能源戰略的重要一環。

  • 經產省負責主導此計畫，並與業界及電力業者合作推進。日本預計在2028年決定是否正式建造新一代FBR反應爐。

  • FBR利用快中子維持核分裂，不需像輕水反應爐那樣減速，因此燃料效率較佳，且多採液態鈉冷卻；但系統複雜，還需後處理設施，研發進度因此常較緩慢。

日本 印度 高市早苗

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