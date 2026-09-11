我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警109分局主要罪案降33% 偷車減4成 Honda、Lexus仍是肥羊

青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線

日銀傳下周升息1碼 利率創31年新高 分析師推估未來恐「每季升一次」

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，把利率調高至1.25%，...
知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，把利率調高至1.25%，達到31年來高點。（路透）

知情人士透露，日銀（央行）準備下周升息，幅度可能是1碼，若物價壓力推高通膨超標風險，日銀可能暗示未來加快升息步調。分析師預測，日銀9月出手後，明年1月前會再次行動，預料的升息頻率從原先每半年一次，加快到每季一次。

日銀11日公布，8月生產者物價指數（PPI）年比上升7.6%，雖低於7月經修正後的7.7%增幅，但高於市場預估中值的7.4%。這凸顯物價壓力持續升高，進一步鞏固日銀升息理由。PPI報告顯示，由於能源、運輸和包裝價格上漲及勞動力市場緊張導致薪資上揚，企業仍面臨將不斷上漲的投入成本轉嫁給客戶的壓力。

路透引述四名了解央行想法的知情人士報導，日銀準備在17、18日的會議後升息1碼，把利率調高至1.25%，達到31年來高點。此外，距離央行上回在6月升息、僅隔三個月便再次升息，也顯示緊縮步調正在加快。

消息人士表示，日銀內部許多人認為，再次升息的條件正逐步成熟，即便將利率升至1.25%，仍預期金融環境將維持寬鬆。他們說，日圓匯率近期回升，可能抑制進口成本漲幅，進而減輕物價壓力；但日圓過去的貶值，加上燃料價格近期再度大漲，仍將讓日銀對通膨風險保持警戒。

其中一名消息人士表示：「由於核心通膨率已非常接近2%，日銀需要更加留意物價上行風險。」另外三名消息人士也認同這項看法。

觀察人士預料日銀將加快升息頻率。在彭博資訊訪調的52名央行觀察人士中，93%預期明年1月前再度升息，約三分之一認為可能在12月行動，其餘則預測1月升息。

東短研究公司首席經濟分析師加藤出表示：「日銀很可能會向市場傳達，升息通常可以大約每3個月進行一次。焦點將落在日銀會多強烈地暗示：如果條件允許，升息步調可能進一步加快。」

約46%受訪者認為，日銀升息步調將加快至大約每季一次，有別於幾個月前每六個月升息一次的主流看法。另有約36%認為，將是每四至五個月升息一次。

路透訪調的分析師預期，日銀將在明年3月底前把利率升至1.5%、第2季升至1.75%，最終利率至少達1.75%。調查中約82%的受訪者表示，在美日兩國聯手干預匯市後，日本首相高市早苗政府若要反對日銀本月升息，將面臨很大困難，因為美國財長貝森特正試圖確保高市不會阻撓央行升息。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，日銀預計在17、18日會議後升息1碼，把政策利率調高至1.25%，不僅是6月以來再次升息，也將創下31年來的新高。

  • 8月PPI年增7.6%，高於市場預估，顯示能源、運輸、包裝與薪資成本仍在上升，企業轉嫁成本壓力未減，讓日銀更難忽視通膨上行風險。

  • 分析師普遍預期日銀在明年1月前還會再升息，部分人士認為節奏可能從過去每半年一次，加快到每季一次，最終利率或升至至少1.75%。

利率 匯率 央行

上一則

中迎「金九銀十」 多地推救房市政策 放寬購屋門檻、補貼

下一則

銅價創高後重挫逾5% 川普關稅若踩煞車恐再崩15%

延伸閱讀

日銀總裁暗示9月升息 植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上

日銀總裁暗示9月升息 植田說會考量物價上漲風險 日圓仍堅穩在160之上
日圓兌美元碰觸153 創7個月高點 日央行恐升息

日圓兌美元碰觸153 創7個月高點 日央行恐升息
日圓一度升破156 日銀可能升息1碼

日圓一度升破156 日銀可能升息1碼
下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家