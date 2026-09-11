全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市賣壓沉重，公債殖利率 11日繼續飆高，債券 空頭正推升指標性的美國公債殖利率即將突破5%，油價飆漲加劇通膨風險，迫使投資人考量全球央行 進一步緊縮貨幣政策的可能性。不過，美國財長貝森特並不認同市場擔憂財政部周四公債回購規模低於上限，還淡化對殖利率飆升的疑慮。

美國10年期公債殖利率本周攀升18個基點，周五報4.967%，逼近5%關卡，一旦突破，一方面可能吸引逢低買盤進場，但也可能觸發進一步拋售並蔓延全球市場。目前10年期美債殖利率已升至2023年以來最高，逼近2007年來高點，而30年期殖利率已升至5.379%，為2007年以來最高。

亞洲債券周五也大幅走跌，澳洲10年期公債殖利率飆升13個基點至5.38%，為2011年來最高；日本10年期公債殖利率上升5.5個基點至2.965%，逼近3%關卡。一項全球債券殖利率指標則升至2007年以來最高。

隨著美伊互相發動攻擊繼續擾亂荷莫茲海峽石油運輸，而葉門青年運動組織奪取葉門摩卡港控制權，威脅沙烏地阿拉伯經紅海出口石油，布蘭特油價周五一度觸及每桶109.97美元的四個月高點。在通膨升溫疑慮下，全球債券殖利率全面飆升。

市場目前押注聯準會在9月16日會議升息的機率約70%。摩根大通分析師在報告中表示：「我們預期，從現在到年底，九家已開發國家央行中將有八家升息，包括聯準會、日銀、我們追蹤的四家歐洲央行，以及澳洲與紐西蘭央行。」

另一方面，貝森特周四接受前總統顧問班農（Steve Bannon）訪問時，淡化市場對財政部當天回購債券規模低於預期的擔憂，表示美國公債市場「狀況非常好」，強調近幾天兩場美債標售表現強勁，而近期美債與能源價格之間的相關性異常偏高。

美國財政部周四僅回購51.9億美元債券，未及周三宣布的60億美元上限。操作結束後，10年期美國公債殖利率大幅攀升。

貝森特說，「我們只會在債券價格便宜時買回」，但這次債券持有人似乎更希望繼續持有長天期債券。他表示，財政部通常會收到約200億美元的賣出報價，但這次僅收到約100億美元。

貝森特還說，他採取一些干預市場的行動是因為伊朗的相關作為，「我不是在選舉前這麼做」，並指伊朗「試圖透過利用債券殖利率或油價，在美國製造經濟問題」。