我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

油銅漲不停 全球再陷通膨焦慮

編譯廖玉玲劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭特原油11月期貨10日上漲4.6%，每桶達105美元；西德州原油10月期貨上...
布蘭特原油11月期貨10日上漲4.6%，每桶達105美元；西德州原油10月期貨上漲5%，每桶達100美元。（路透）

伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊，短期看不到降溫的可能性。國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，銅價則在關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油11月期貨10日上漲4.6%，至每桶105.84美元；西德州原油10月期貨上漲5%，至每桶100.88美元。這兩個指標油價本周來皆已大漲逾9%，且站上5月下旬以來最高水準。

過去一周中東戰火再起，打破先前一段相對平靜期。伊朗一位官員表示，面對美國海上封鎖，伊朗無意退讓，如果美國繼續攻擊伊朗領土，將加大反擊力道。而且葉門政府軍的消息人士指出，親伊朗的胡塞武裝已快要完全控制位於曼德海峽沿海城市，包括Mocha、Dhubab。

川普表示，這場已進入七個月的戰爭可能要到11月期中選舉後才會結束，汽油價格在此之前也不太可能明顯回落，可見戰事短期降溫的希望不大。

美方官員則透露，川普私下多次向幕僚表達希望盡快結束戰事，但同時支持維持長期經濟施壓，透過海上封鎖與制裁迫使伊朗放棄核計畫。伊朗則持續以飛彈攻擊回應美方施壓，顯示荷莫茲海峽的軍事衝突可能呈周期性爆發。但多位白宮高層私下已告訴川普，德黑蘭可能在美國施壓下持續抵抗，戰事恐一路拖到他第二任期結束。

與此同時，五角大廈延長及輪調中東兵力的動作頻頻。國防部長赫塞斯已將部分部隊部署延長至2027年，部分防空單位更可能無限期留駐。此外，伊朗支持的葉門叛軍胡塞正襲擊沙烏地阿拉伯的目標，而沙國警告，該國上月原油產量已驟降至1990年以來最低。

銅價也持續狂飆。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價9日一度升至每噸14,858.50美元，超越前一交易日寫下的14,779美元紀錄，連續三個交易日改寫歷史新高。紐約Comex銅價也升至歷史新高。

銅價今年來已上漲19%，長期供需失衡是主要推力。老舊礦場供應成長難以跟上資料中心、再生能源和電網日益增加的需求，這也是持續看漲銅價的理由。

近日銅價急升的另一股力量，則來自美國以外地區實體供應日益吃緊。市場擔心川普政府可能對精煉銅進口加徵關稅，交易商持續把大量銅運往美國，希望趕在關稅上路前搶占先機。

精華 FAQ

  • 因為油價與銅價同時大幅上漲，前者反映中東戰事升溫，後者則受供應吃緊與關稅疑慮推動。能源與工業金屬齊漲，容易墊高運輸與生產成本。

  • 主因是伊朗揚言若美國持續攻擊就會擴大反擊，加上荷莫茲海峽與曼德海峽周邊衝突升溫，市場擔心原油運輸受阻，因此布蘭特與西德州油價同步飆升。

  • 銅價上漲來自長期供需失衡，資料中心、再生能源與電網需求增加，但老舊礦場供給跟不上；此外，市場擔心美國對精煉銅加徵關稅，促使交易商提前搶運。

油價 川普 伊朗

上一則

算力不足被迫拒接業務後 微軟資料中心容量要增至三倍

下一則

月之暗面「登月計畫」助企業導入AI 多家上市公司成夥伴

延伸閱讀

戰火推油 關稅催銅 兩大原物料齊漲 銅價改寫歷史新高

戰火推油 關稅催銅 兩大原物料齊漲 銅價改寫歷史新高
美伊衝突恐持久 布蘭特原油衝上105元 西德州破100元

美伊衝突恐持久 布蘭特原油衝上105元 西德州破100元

AI晶片股逆勢續漲 英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股

AI晶片股逆勢續漲 英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股
美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？