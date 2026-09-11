SpaceX效應 創投搶投資核融合、腦機介面等「深科技」

科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。（路透）

眼見SpaceX 早期支持者獲利豐厚，而傳統軟體公司估值陡降，科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，押注野心勃勃的「射月」計畫，改寫創業投資遊戲規則。連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。

創投公司Accel合夥人羅賓森說：「瞧瞧任一家創投公司，他們過去兩年來熱中投資的公司類型已大不相同。」根據Dealroom的資料，2024年初以來，全球在「深科技」（deep tech）公司的投資總額已超過1500億美元，比2010年代十年加總的1330億美元還要多。「深科技」泛指產品奠基於科學或工程大躍進的公司。

創投業風向已丕變。達康泡沫化後，創投業者轉趨保守，側重支持獲利可預測的企業軟體公司。如今創投業又變得勇於承擔風險，讓矽谷公司創辦人大受鼓舞。

曾與馬斯克攜手創立Neuralink、現為腦機介面新創Science共同創辦人的侯達克說：「有一段時期，最賺錢的（新創公司）投資都投網路軟體公司，那時網際網路既新鮮且日益壯大。硬體業仰賴的資金活水被吸走大半……但現在我們回來了。」

今年深科技投資尚未超越2021年的顛峰，當時電池和電動車投資熱絡，但許多交易都以失敗收場，例如Rivian和Northvolt，凸顯「射月」風險極高。

但巨量資金湧入AI模型公司帶動AI基建熱潮，正鼓勵創投業者在害怕錯失良機的心態驅使下，紛紛押寶可能革新資料中心供電方式甚至建在太空等看似狂野的新奇點子。

此外，AI模擬已使核融合、太空科技等領域的實驗花費銳減，並降低硬體公司創業需投入的前期支出。

今年來，AI領域以外的大型深科技交易，包括核融合新創Helion、Proxima和Inertia，以及太空新創Sierra Space、Axiom Space和Iceye。

侯達克正籌備推出Science第一款產品——視網膜植入物——號稱能讓失明者恢復視力。他對這類計畫被貼上「射月」標籤不以為然。他說，目標宏偉不表示不可能實現，「原始射月計畫不就成功了。我們的確已在月球上插旗」。