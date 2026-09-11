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ECB升息1碼 今年來二度出手 盼抑制通膨走高

編譯易起宇／綜合報導
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歐洲央行（ECB）10日一如預期升息1碼，為今年來第二度升息，期盼能抑制由伊朗戰爭導致的能源成本上漲所帶動的通膨走高。

ECB 10日提高基準存款利率1碼至2.5%，符合市場預期，該數字也是決策官員認為不必限制、也不需刺激經濟成長的「中性利率」區間的上緣。ECB重申，不會預先承諾任何下一步舉措，而是每次會議根據數據做出決定。

ECB在聲明中表示，「中東衝突仍持續造成通膨壓力，且通膨預料將會持續在一段長時間內高於目標」，「前景仍然具有高度不確定性，且通膨和經濟成長分別面臨著向上和向下風險」。

飆漲的石油和天然氣價格已推升歐元區8月通膨達到3.3%，為三年來最高，遠超過ECB的2%目標。近期的衝突升級更指向將進一步加劇物價壓力，甚至最終可能影響到薪資制定。

這次決策將使ECB官員在因應這波能源價格飆升上，比其他央行領先一步。美國聯準會（Fed）和英國央行至今尚未為因應中東衝突而緊縮貨幣政策，且下周可能再度不為所動。市場也預期ECB未來還會再進一步升息，並預估至明年中前還會再升息兩次。

ECB並將歐元區今年的經濟成長預期從6月的0.8%提高至0.9%，並預期今年的平均通膨率為3%，明年和後年則放緩至2.5%和2.1%。

精華 FAQ

  • ECB認為中東衝突帶動油氣價格上漲，正持續加劇通膨壓力，因此如預期升息1碼，將基準存款利率調高至2.5%，希望抑制物價進一步走高。

  • ECB重申不會事先承諾下一步行動，將在每次會議依據最新數據決定。官員也表示，通膨與經濟成長都面臨雙向風險，前景仍高度不確定。

  • ECB將歐元區今年成長預估由0.8%上修至0.9%，並預期今年平均通膨率為3%，明年與後年則降至2.5%和2.1%，但仍高於2%目標。

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