全球貨物貿易成長 WTO：2大風險仍高

世界貿易組織（WTO ）表示，儘管地緣政治和政策相關不確定性揮之不去，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，顯示商品貿易流動仍有韌性，不過不可諱言的是風險依然較高。

根據世貿組織9日公布的全球貨物貿易指標，最新數值為102，高於基準值100以及6月公布的101.7，儘管增幅很小，但也凸顯貿易增長仍高於趨勢水準。

世貿組織表示，儘管地緣政治緊張局勢和貿易政策等變數充斥，全球貨物貿易仍有所增強。

該組織3月時曾預測，今年全球貨物貿易增速將從2025年的4.6%顯著放緩至1.9%；如果美伊戰爭繼續推高能源價格並干擾全球運輸，增速可能進一步放緩。

不過，世貿組織也說，與人工智慧（AI）和數位基礎設施投資相關的電子零組件需求強勁，有助於抵銷上述不利因素造成的負面影響。

各行業和地區的貿易增長仍不均衡。世貿組織警告稱，由於供應鏈、航運路線和運輸成本持續受到干擾，地緣政治和政策相關風險仍給貿易前景蒙上陰影。

世貿組織每年發布四次全球貨物貿易指標，涵蓋出口訂單、航空貨運、貨櫃航運、汽車產品、原材料及電子零組件，若數值高於基準100，表示成長高於趨勢；低於100則代表不如趨勢。