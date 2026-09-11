全球貨物貿易成長 WTO：2大風險仍高
世界貿易組織（WTO）表示，儘管地緣政治和政策相關不確定性揮之不去，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，顯示商品貿易流動仍有韌性，不過不可諱言的是風險依然較高。
根據世貿組織9日公布的全球貨物貿易指標，最新數值為102，高於基準值100以及6月公布的101.7，儘管增幅很小，但也凸顯貿易增長仍高於趨勢水準。
世貿組織表示，儘管地緣政治緊張局勢和貿易政策等變數充斥，全球貨物貿易仍有所增強。
該組織3月時曾預測，今年全球貨物貿易增速將從2025年的4.6%顯著放緩至1.9%；如果美伊戰爭繼續推高能源價格並干擾全球運輸，增速可能進一步放緩。
不過，世貿組織也說，與人工智慧（AI）和數位基礎設施投資相關的電子零組件需求強勁，有助於抵銷上述不利因素造成的負面影響。
各行業和地區的貿易增長仍不均衡。世貿組織警告稱，由於供應鏈、航運路線和運輸成本持續受到干擾，地緣政治和政策相關風險仍給貿易前景蒙上陰影。
世貿組織每年發布四次全球貨物貿易指標，涵蓋出口訂單、航空貨運、貨櫃航運、汽車產品、原材料及電子零組件，若數值高於基準100，表示成長高於趨勢；低於100則代表不如趨勢。
最新指標為102，較基準100高，且高於6月的101.7，代表全球貨物貿易增長仍略高於趨勢水準，顯示商品貿易流動具有一定韌性。 主要因地緣政治緊張、貿易政策變數、供應鏈與航運路線受干擾，且運輸成本持續波動，這些因素都可能削弱後續貿易成長動能。 WTO指出，與人工智慧和數位基礎設施投資相關的電子零組件需求強勁，能部分支撐全球貿易，抵銷能源價格上升與運輸受阻的衝擊。
精華 FAQ
最新指標為102，較基準100高，且高於6月的101.7，代表全球貨物貿易增長仍略高於趨勢水準，顯示商品貿易流動具有一定韌性。
主要因地緣政治緊張、貿易政策變數、供應鏈與航運路線受干擾，且運輸成本持續波動，這些因素都可能削弱後續貿易成長動能。
WTO指出，與人工智慧和數位基礎設施投資相關的電子零組件需求強勁，能部分支撐全球貿易，抵銷能源價格上升與運輸受阻的衝擊。
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