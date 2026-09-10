馬斯克Boring募資30億美元 估值衝230億美元 要在阿聯挖150公里隧道
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馬斯克旗下隧道工程公司Boring獲得30億美元新一輪融資，由阿拉伯聯合大公國和相關投資機構出資，使公司估值達230億美元。
Boring表示，這筆資金將用於在阿聯大規模興建地下交通基礎建設，包括總長超過150公里的隧道。
參與這輪D輪融資的其他投資人包括Human Capital、Vy Capital、Valor Equity Partners、紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz（A16Z）、淡馬錫（Temasek）、Shamal Holding和Baron Capital，以及其他既有和新投資人。
Boring表示，這項協議是在先前已取得杜拜Loop（Dubai Loop）計畫之外新增的合作案。
Boring本輪D輪融資金額為30億美元，完成後公司估值提升至230億美元。這筆資金顯示市場對其地下交通與隧道技術的高度期待。 Boring表示，資金將用於在阿聯大規模興建地下交通基礎建設，包含總長超過150公里的隧道，目標是擴充區域交通運輸能力。 除阿拉伯聯合大公國及相關投資機構外，Human Capital、Vy Capital、Valor Equity Partners、紅杉資本、A16Z、淡馬錫、Shamal Holding與Baron Capital等也參與。
精華 FAQ
Boring本輪D輪融資金額為30億美元，完成後公司估值提升至230億美元。這筆資金顯示市場對其地下交通與隧道技術的高度期待。
Boring表示，資金將用於在阿聯大規模興建地下交通基礎建設，包含總長超過150公里的隧道，目標是擴充區域交通運輸能力。
除阿拉伯聯合大公國及相關投資機構外，Human Capital、Vy Capital、Valor Equity Partners、紅杉資本、A16Z、淡馬錫、Shamal Holding與Baron Capital等也參與。
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