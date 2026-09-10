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手機晶片雙雄高通、聯發科 搶進AI新事業 點燃新戰火

編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
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高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元認購高通股票。

手機市場邁入高原期，手機晶片雙雄聯發科、高通紛紛搶進AI新事業，點燃新戰火。聯發科已取得Google的TPU客製化晶片設計訂單，並獲得輝達斥資35億美元認購海外可轉債（ECB）同時延伸雙方合作。聯發科AI布局「左擁Google、右抱輝達」之際，高通也找上亞馬遜，讓手機晶片雙雄AI新事業戰火更加火熱。

高通與聯發科不約而同從邊緣運算跨入資料中心應用領域。高通預計與亞馬遜合作，為亞馬遜生產數代的客製化晶片，包括AI推論客製化晶片、資料中心高速互連所需的光學連接解決方案等，主要部署於大規模AI資料中心。依照協議，高通將提供亞馬遜認股權益，亞馬遜可以每股161.26美元認購最多2500萬股高通股權，約值40億美元。亞馬遜將依照採購金額分階段取得認購權，相關採購額度在未來十年最高可達600億美元。

市場認為，聯發科為美系大客戶打造的首款AI加速器ASIC，預計於今年第4季量產，2026年資料中心營收可望超過20億美元。聯發科預期，資料中心產品相關營收在2027年將會加速成長，明年相關可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，市占率目標上修為15％至20％。

精華 FAQ

  • 高通將為AWS生產多代客製化AI晶片與相關高速互連方案，應用於大規模AI資料中心；雙方合作期長達10年，採購額度最高可達600億美元。

  • 依協議，亞馬遜可在達成採購條件後，按每股161.26美元認購最多2500萬股高通股票，總值約40億美元，等於同步取得入股高通的權利。

  • 聯發科已取得Google TPU客製化晶片設計訂單，也獲輝達斥資35億美元認購ECB並延伸合作；其首款AI加速器ASIC預計今年第4季量產，2026年資料中心營收可望逾20億美元。

高通 Google 亞馬遜

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