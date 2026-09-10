我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

首家報價踩煞車大廠 日廠鎧俠：記憶體價格漲夠了

編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本儲存型快閃記憶體大廠鎧俠是第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠。（路透）
日本儲存型快閃記憶體大廠鎧俠是第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠。（路透）

記憶體缺貨漲價態勢延燒之際，日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了」。

鎧俠是這波記憶體景氣大多頭，第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠，震撼市場。

AI驅動的記憶體需求狂潮正蔓延中，市場普遍看多記憶體缺貨大漲價態勢延續，連華爾街分析師都拚命喊多之際，太田一席話，潑了多頭一大桶冷水，並牽動群聯、威剛、十銓、旺宏、創見、宇瞻等台系NAND相關業者，先前享有的低價庫存增值與漲價紅利恐逐步降溫。

今年4月接掌鎧俠的太田接受彭博資訊訪問時直言，記憶體價格已經漲得夠多了，他已要求業務團隊不要大幅提高資料中心業者的價格，以免打擊AI產業投資意願。太田認為，「即使是超大規模業者，預算也是有限的」，若價格繼續失控上漲，最終恐傷害AI投資意願，反過來衝擊整體記憶體市場與長期成長。他同時淡化和股東兼競爭對手SK海力士深化合作的可能性。

鎧俠是蘋果、Nvidia輝達(另稱英偉達)等科技大咖主力記憶體供應商，根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，鎧俠第2季全球NAND Flash市占率約13.6%，排名第四，與老三美光差距不大，在全球NAND市場極具影響力。鎧俠此時主動為NAND價格漲勢踩煞車，震撼市場，並使得公司9日股價由紅翻黑。

法人分析，這一波記憶體價格漲勢，只能用「凶猛」形容。鎧俠截至6月止單季NAND平均售價較前一季大漲約70%，再前一季價格漲幅甚至超過一倍，短短半年價格呈現跳躍式上升。

另外，AI資料中心大舉擴建，企業級固態硬碟（SSD）需求爆發，加上原廠資本支出優先轉向DRAM、HBM，使NAND新增產能有限，供需缺口迅速放大，也讓原廠取得近年罕見的強勢議價權。

DRAM同樣漲聲不斷，業界指出，AI伺服器對HBM、高容量DRAM需求持續墊高，加上傳統伺服器、PC及手機所需記憶體供給遭排擠，讓這一輪記憶體行情從高階產品一路外溢至傳統應用，形成DRAM、NAND同步上漲的罕見榮景。如今鎧俠帶頭喊要為這波記憶體報價強勁漲勢踩煞車，引發關注，業界認為，目前產業多頭趨勢不變，但若記憶體價格強勁漲勢延續，對終端買氣非常不利。

精華 FAQ

  • 太田裕雄認為，資料中心與AI相關需求雖強，但價格若持續失控上漲，將壓縮超大規模業者預算，進而削弱AI投資意願，最終反而傷害整體記憶體市場的長期成長。

  • 鎧俠是全球NAND大廠之一，態度轉趨保守會讓市場重新評估漲價空間，也使群聯、威剛、十銓、旺宏、創見、宇瞻等台系相關業者先前的庫存增值與漲價紅利可能降溫。

  • 主因是AI資料中心擴建帶動企業級SSD需求暴增，加上原廠資本支出偏向DRAM與HBM，讓NAND新增產能有限、供需缺口擴大，形成DRAM與NAND同步上漲的罕見行情。

日本 華爾街

上一則

Meta AI助理Muse強攻個人化 購物到安排約會全包了

下一則

沃爾瑪、Nike等「解放日」損失龐大…退企業關稅 救不了股價

延伸閱讀

Kioxia攜手SanDisk 在日本建記憶體廠 高市政府將補貼

Kioxia攜手SanDisk 在日本建記憶體廠 高市政府將補貼
長江存儲明年NAND產量拚增近25% 追趕三星、SK海力士

長江存儲明年NAND產量拚增近25% 追趕三星、SK海力士
AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲

AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲
記憶體缺貨到2030年 SK海力士擴產不怕變過剩 揭「這次不一樣」

記憶體缺貨到2030年 SK海力士擴產不怕變過剩 揭「這次不一樣」

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？