首家報價踩煞車大廠 日廠鎧俠：記憶體價格漲夠了

日本儲存型快閃記憶體大廠鎧俠是第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠。（路透）

記憶體缺貨漲價態勢延燒之際，日本 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了」。

鎧俠是這波記憶體景氣大多頭，第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠，震撼市場。

AI驅動的記憶體需求狂潮正蔓延中，市場普遍看多記憶體缺貨大漲價態勢延續，連華爾街 分析師都拚命喊多之際，太田一席話，潑了多頭一大桶冷水，並牽動群聯、威剛、十銓、旺宏、創見、宇瞻等台系NAND相關業者，先前享有的低價庫存增值與漲價紅利恐逐步降溫。

今年4月接掌鎧俠的太田接受彭博資訊訪問時直言，記憶體價格已經漲得夠多了，他已要求業務團隊不要大幅提高資料中心業者的價格，以免打擊AI產業投資意願。太田認為，「即使是超大規模業者，預算也是有限的」，若價格繼續失控上漲，最終恐傷害AI投資意願，反過來衝擊整體記憶體市場與長期成長。他同時淡化和股東兼競爭對手SK海力士深化合作的可能性。

鎧俠是蘋果、Nvidia輝達(另稱英偉達)等科技大咖主力記憶體供應商，根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，鎧俠第2季全球NAND Flash市占率約13.6%，排名第四，與老三美光差距不大，在全球NAND市場極具影響力。鎧俠此時主動為NAND價格漲勢踩煞車，震撼市場，並使得公司9日股價由紅翻黑。

法人分析，這一波記憶體價格漲勢，只能用「凶猛」形容。鎧俠截至6月止單季NAND平均售價較前一季大漲約70%，再前一季價格漲幅甚至超過一倍，短短半年價格呈現跳躍式上升。

另外，AI資料中心大舉擴建，企業級固態硬碟（SSD）需求爆發，加上原廠資本支出優先轉向DRAM、HBM，使NAND新增產能有限，供需缺口迅速放大，也讓原廠取得近年罕見的強勢議價權。

DRAM同樣漲聲不斷，業界指出，AI伺服器對HBM、高容量DRAM需求持續墊高，加上傳統伺服器、PC及手機所需記憶體供給遭排擠，讓這一輪記憶體行情從高階產品一路外溢至傳統應用，形成DRAM、NAND同步上漲的罕見榮景。如今鎧俠帶頭喊要為這波記憶體報價強勁漲勢踩煞車，引發關注，業界認為，目前產業多頭趨勢不變，但若記憶體價格強勁漲勢延續，對終端買氣非常不利。