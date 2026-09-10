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美、英等主要國家債台高築 爆警訊 分析師：削減支出才能治本

編譯湯淑君／綜合報導
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美國國債突破40兆元，幾乎每個人都要為此增加負擔。(新華社)
美國國債突破40兆元，幾乎每個人都要為此增加負擔。(新華社)

主要國家政府償付債息的負擔已突破2兆美元，更糟的是，借貸成本還躍上近20年來最高水準。分析師指出，削減支出是治本之道。

英國政府8日發行42.5億英鎊（約57.5億美元）30年期公債，發行利率" rel="172550">殖利率達5.8168%，改寫英國債務管理局（DMO）1998年成立以來的最高水準，凸顯全球借貸成本上升對英國公共財政構成沉重壓力。

不只英國，金融時報（FT）報導，法國、美國償付國債的利息支出，甚至已超過國防支出。經濟合作發展組織（OECD）38個成員國中，有十餘國陷入相同困境。

截至上月，美國國債已突破40兆美元，創歷來新高。今年，OECD成員國相互借貸總額可能達到18兆美元，也是空前新高。2025年，這個富國集團償息總成本超過2兆美元，相當於3%的國內生產毛額（GDP）。未來數年還會更高，因為新冠疫情爆發以來，各國公債承受賣壓，已推升殖利率，加重償債負擔。

富達基金經理人李岱爾說：「如此龐大的主權債務，都必須以愈來愈高的利率償付，令全球投資人戒慎恐懼。」

疫後殖利率竄升，反映通膨震撼、政府擴大舉債、「量化寬鬆」購債計畫結束。今夏全球債市遭賣壓襲擊，使問題雪上加霜。

七大工業國（G7）基準的10年期公債殖利率平均已升抵4%，是2008年金融海嘯以來首見，反映對伊朗戰爭推升通膨的憂慮，而政府和企業發債量激增也讓市場難以消受。

償債成本日增，迫使各國政治人物面臨棘手選擇：要加稅，或減赤。去年全球公共債務已升至世界GDP的94%，比疫前一年水準高出逾10個百分點。償債成本隨市場利率升高愈滾愈大，財政展望每況愈下，會促使公債投資人將殖利率推得更高，形成所謂「末日迴圈」的惡性循環。

因應長債殖利率升高，歐、英已擴大發行殖利率較低的短期公債，以壓低償債成本。美國財政部最近宣布回購長債，也走同樣路線。但縮短公債平均年限，只能治標不能治本。

投資人擔心，政府可能訴諸「金融壓抑」手段，逼國內機構多買公債，以壓低殖利率並支持需求。

較樂觀的出路，是寄望人工智慧（AI）熱潮帶動生產力成長，進而帶進更多稅收，有助減輕政府債負。但這並非短期解方。

治本之道仍是削減支出。1990年代，加拿大政府就力行痛苦的撙節支出，改善赤字問題。英國一些投資人則認為，若能避免實施助長通膨的措施，加稅是比減赤更好的解決之道。

精華 FAQ

  • 因為各國政府償付債息的負擔已超過2兆美元，借貸成本又升到近20年高點，連英國長債殖利率都創下新高，顯示財政壓力正快速惡化。

  • 英國30年期公債殖利率達5.8168%，是英國債務管理局成立以來最高，代表市場要求更高報酬才願意承接長債，也凸顯公共財政承壓加劇。

  • 分析師指出，縮短公債年限、回購長債只能治標；若要治本，政府仍須削減支出，或至少避免助長通膨的措施，否則債務與利息負擔會持續惡化。

殖利率 利率 國債

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