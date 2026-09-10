開戰來最大規模…美國伊朗互轟 國際原油飆破100美元

美軍中央司令部8日發布影片顯示，美軍攻擊阿曼灣一艘伊朗油輪。(取材自CENTECOM X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 美伊在荷莫茲海峽周邊爆發六個月來最大規模互擊，造成航運受阻並推升布倫特原油突破100美元，市場憂心能源供應持續惡化。

美軍8日摧毀5艘伊朗 原油運輸船，報復伊朗接連以彈道飛彈攻擊美國軍艦；伊朗隨後向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱在荷莫茲海峽 及周邊海域攻擊十艘船舶。這是美伊開戰六個月來，雙方針對區域航運發動的最大規模襲擊，國際原油價格應聲突破每桶100美元。

美軍中央司令部表示，伊朗革命衛隊近日兩度以彈道飛彈鎖定美國海軍艦艇，包括一艘航空母艦及一艘飛彈驅逐艦，但攻擊均未命中，美方沒有傳出人員傷亡。美軍因此在阿曼灣及伊朗主要石油出口港哈格島附近，摧毀五艘伊朗油輪。

伊朗迅速反擊。伊朗革命衛隊表示，已向約旦東部阿茲拉克附近的美軍基地發射彈道飛彈，同時攻擊兩艘美方船艦及八艘試圖通過伊朗宣布為禁區海域的油輪。伊朗方面宣稱，這波行動總計涉及十艘船舶，是開戰以來針對航運發動的最大規模報復行動。約旦表示，當地防空系統攔截大部分來襲飛彈，共有20枚飛彈進入約旦，其中18枚遭擊落，另兩枚落在無人區。

伊朗宣稱攻擊荷莫茲海峽附近船舶後，英國海事貿易行動辦公室接獲多起通報，指波斯灣北部及阿曼灣一帶商船遭到攻擊並失去行動能力。相關事件使原本已受軍事衝突影響的海上運輸更加緊張，部分船舶被迫減速、改變航線或暫停航行。

★川普：期中選後 油價會暴跌

川普總統9日表示，能源價格在期中選舉之後才會下降，而期中選舉距今還有近兩個月。

「大選結束後，油價將會暴跌，」川普在前往德州參加共和黨期中選舉大會之前，在安德魯斯聯合基地告訴記者。

川普還堅稱，對伊朗的戰爭已經持續了七個月，目前仍看不到明確的解決跡象，這場戰爭將在「大選後立即結束」。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，大量中東原油及液化天然氣經由這條狹窄水道輸往全球市場。最新一輪美伊交火讓市場擔心能源供應受到進一步干擾，布倫特原油期貨價格9日突破每桶100美元，創7月底以來新高；美國柴油零售平均價格也升至創新高的每加侖5.94元。

雖然伊朗目前尚未成功擊中美國軍艦，但能夠持續掌握美艦位置並發動攻擊，引發美方疑慮。美國也關切伊朗是否獲得中國或俄羅斯方面的技術、情報或其他協助。