我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

開戰來最大規模…美國伊朗互轟 國際原油飆破100美元

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍中央司令部8日發布影片顯示，美軍攻擊阿曼灣一艘伊朗油輪。(取材自CENTEC...
美軍中央司令部8日發布影片顯示，美軍攻擊阿曼灣一艘伊朗油輪。(取材自CENTECOM X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

美伊在荷莫茲海峽周邊爆發六個月來最大規模互擊，造成航運受阻並推升布倫特原油突破100美元，市場憂心能源供應持續惡化。

美軍8日摧毀5艘伊朗原油運輸船，報復伊朗接連以彈道飛彈攻擊美國軍艦；伊朗隨後向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱在荷莫茲海峽及周邊海域攻擊十艘船舶。這是美伊開戰六個月來，雙方針對區域航運發動的最大規模襲擊，國際原油價格應聲突破每桶100美元。

美軍中央司令部表示，伊朗革命衛隊近日兩度以彈道飛彈鎖定美國海軍艦艇，包括一艘航空母艦及一艘飛彈驅逐艦，但攻擊均未命中，美方沒有傳出人員傷亡。美軍因此在阿曼灣及伊朗主要石油出口港哈格島附近，摧毀五艘伊朗油輪。

伊朗迅速反擊。伊朗革命衛隊表示，已向約旦東部阿茲拉克附近的美軍基地發射彈道飛彈，同時攻擊兩艘美方船艦及八艘試圖通過伊朗宣布為禁區海域的油輪。伊朗方面宣稱，這波行動總計涉及十艘船舶，是開戰以來針對航運發動的最大規模報復行動。約旦表示，當地防空系統攔截大部分來襲飛彈，共有20枚飛彈進入約旦，其中18枚遭擊落，另兩枚落在無人區。

伊朗宣稱攻擊荷莫茲海峽附近船舶後，英國海事貿易行動辦公室接獲多起通報，指波斯灣北部及阿曼灣一帶商船遭到攻擊並失去行動能力。相關事件使原本已受軍事衝突影響的海上運輸更加緊張，部分船舶被迫減速、改變航線或暫停航行。

★川普：期中選後 油價會暴跌

川普總統9日表示，能源價格在期中選舉之後才會下降，而期中選舉距今還有近兩個月。

「大選結束後，油價將會暴跌，」川普在前往德州參加共和黨期中選舉大會之前，在安德魯斯聯合基地告訴記者。

川普還堅稱，對伊朗的戰爭已經持續了七個月，目前仍看不到明確的解決跡象，這場戰爭將在「大選後立即結束」。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，大量中東原油及液化天然氣經由這條狹窄水道輸往全球市場。最新一輪美伊交火讓市場擔心能源供應受到進一步干擾，布倫特原油期貨價格9日突破每桶100美元，創7月底以來新高；美國柴油零售平均價格也升至創新高的每加侖5.94元。

雖然伊朗目前尚未成功擊中美國軍艦，但能夠持續掌握美艦位置並發動攻擊，引發美方疑慮。美國也關切伊朗是否獲得中國或俄羅斯方面的技術、情報或其他協助。

精華 FAQ

  • 衝突升級在雙方對航運與軍事目標的連續打擊：美軍摧毀5艘伊朗油輪，伊朗則向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱攻擊多艘船舶，規模為開戰以來最大。

  • 因為荷莫茲海峽是中東原油與天然氣的重要輸送通道，一旦周邊海域遭攻擊，市場就會擔心供應中斷或運輸延誤，進而推升布倫特原油期貨價格突破100美元。

  • 川普表示期中選舉後油價才會下跌，並主張對伊朗的戰爭將在大選後立即結束；但目前戰事仍持續，且能源市場已因衝突升溫而明顯緊張。

伊朗 荷莫茲海峽

上一則

中國物價雙回升 通縮壓力減 漲價動能集中AI 專家促推供給側改革

延伸閱讀

美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪

美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪
伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截
美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元
美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級

美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？