開戰來最大規模…美國伊朗互轟 國際原油飆破100美元
美伊在荷莫茲海峽周邊爆發六個月來最大規模互擊，造成航運受阻並推升布倫特原油突破100美元，市場憂心能源供應持續惡化。
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美伊在荷莫茲海峽周邊爆發六個月來最大規模互擊，造成航運受阻並推升布倫特原油突破100美元，市場憂心能源供應持續惡化。
美軍8日摧毀5艘伊朗原油運輸船，報復伊朗接連以彈道飛彈攻擊美國軍艦；伊朗隨後向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱在荷莫茲海峽及周邊海域攻擊十艘船舶。這是美伊開戰六個月來，雙方針對區域航運發動的最大規模襲擊，國際原油價格應聲突破每桶100美元。
美軍中央司令部表示，伊朗革命衛隊近日兩度以彈道飛彈鎖定美國海軍艦艇，包括一艘航空母艦及一艘飛彈驅逐艦，但攻擊均未命中，美方沒有傳出人員傷亡。美軍因此在阿曼灣及伊朗主要石油出口港哈格島附近，摧毀五艘伊朗油輪。
伊朗迅速反擊。伊朗革命衛隊表示，已向約旦東部阿茲拉克附近的美軍基地發射彈道飛彈，同時攻擊兩艘美方船艦及八艘試圖通過伊朗宣布為禁區海域的油輪。伊朗方面宣稱，這波行動總計涉及十艘船舶，是開戰以來針對航運發動的最大規模報復行動。約旦表示，當地防空系統攔截大部分來襲飛彈，共有20枚飛彈進入約旦，其中18枚遭擊落，另兩枚落在無人區。
伊朗宣稱攻擊荷莫茲海峽附近船舶後，英國海事貿易行動辦公室接獲多起通報，指波斯灣北部及阿曼灣一帶商船遭到攻擊並失去行動能力。相關事件使原本已受軍事衝突影響的海上運輸更加緊張，部分船舶被迫減速、改變航線或暫停航行。
★川普：期中選後 油價會暴跌
川普總統9日表示，能源價格在期中選舉之後才會下降，而期中選舉距今還有近兩個月。
「大選結束後，油價將會暴跌，」川普在前往德州參加共和黨期中選舉大會之前，在安德魯斯聯合基地告訴記者。
川普還堅稱，對伊朗的戰爭已經持續了七個月，目前仍看不到明確的解決跡象，這場戰爭將在「大選後立即結束」。
荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，大量中東原油及液化天然氣經由這條狹窄水道輸往全球市場。最新一輪美伊交火讓市場擔心能源供應受到進一步干擾，布倫特原油期貨價格9日突破每桶100美元，創7月底以來新高；美國柴油零售平均價格也升至創新高的每加侖5.94元。
雖然伊朗目前尚未成功擊中美國軍艦，但能夠持續掌握美艦位置並發動攻擊，引發美方疑慮。美國也關切伊朗是否獲得中國或俄羅斯方面的技術、情報或其他協助。
衝突升級在雙方對航運與軍事目標的連續打擊：美軍摧毀5艘伊朗油輪，伊朗則向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱攻擊多艘船舶，規模為開戰以來最大。 因為荷莫茲海峽是中東原油與天然氣的重要輸送通道，一旦周邊海域遭攻擊，市場就會擔心供應中斷或運輸延誤，進而推升布倫特原油期貨價格突破100美元。 川普表示期中選舉後油價才會下跌，並主張對伊朗的戰爭將在大選後立即結束；但目前戰事仍持續，且能源市場已因衝突升溫而明顯緊張。
精華 FAQ
衝突升級在雙方對航運與軍事目標的連續打擊：美軍摧毀5艘伊朗油輪，伊朗則向約旦境內美軍基地發射飛彈，並宣稱攻擊多艘船舶，規模為開戰以來最大。
因為荷莫茲海峽是中東原油與天然氣的重要輸送通道，一旦周邊海域遭攻擊，市場就會擔心供應中斷或運輸延誤，進而推升布倫特原油期貨價格突破100美元。
川普表示期中選舉後油價才會下跌，並主張對伊朗的戰爭將在大選後立即結束；但目前戰事仍持續，且能源市場已因衝突升溫而明顯緊張。
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