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貝萊德：資金競爭日益激烈 日本已成為全球利率重新定價的關鍵

記者張瀞文／台北即時報導
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日本公債殖利率大幅飆升，可能吸引資金回流本國，在全球舉債需求上升之際，對美國公債...
日本公債殖利率大幅飆升，可能吸引資金回流本國，在全球舉債需求上升之際，對美國公債的需求構成壓力。（路透）

貝萊德智庫指出，資金競爭日益激烈，日本已成為全球利率重新定價的關鍵。日本公債殖利率大幅飆升，可能吸引資金回流本國，在全球舉債需求上升之際，對美國公債的需求構成壓力。

日本公債如今也能提供可觀的無風險收益。貝萊德指出，日本10年期公債殖利率今年以來已上升約90個基本點（1個基本點是0.01個百分點），並一度突破 3%，30年期公債更觸及4.18%的歷史新高。

貝萊德分析，日本投資人如今持有日本10年期公債可獲得約3%的收益。相較之下，買進美國10年期公債、並透過滾動的3個月期外匯遠期合約避險回日圓後，收益僅約2%。

在核心通膨持續升溫與薪資上漲時，經濟環境需要更緊縮的政策。不過，貝萊德指出，日本財政政策更趨擴張，加上政府債務超過國內生產毛額（GDP）兩倍，都使升息的代價高昂。

貝萊德指出，數十年來，日本國內殖利率極低，投資人赴海外尋求收益，日本成為主要的資金輸出國。如今，這樣的盤算正在改變。日本目前仍持有約1.1兆美元的美國公債。若以規模試算，假設移轉5%即550億美元，這約為過去一年外國持有美債總增幅的四分之一，並約為本季美國財政部預期淨舉債額的 7%。

隨著日本轉向通膨及利率都更高的環境，貝萊德仍偏好日股甚於日本公債。殖利率曲線趨於陡峭，有助於提升日本金融股的利潤率。

企業改革、資本支出增加與 AI 建置擴張，則對部分企業形成支撐。整體來看，利率走高對風險資產並非全面偏空。貝萊德看好具備獲利與現金流、足以超越資金成本上升的企業。

精華 FAQ

  • 因日本公債殖利率大幅上升後，國內資金可能回流本土，改變長年外流尋求收益的格局，並在全球舉債需求升高時，對美國公債需求形成壓力。

  • 貝萊德指出，日本投資人持有10年期日債約可獲得3%收益；若買美國10年期公債並用3個月外匯遠期避險回日圓，收益僅約2%，差距相當明顯。

  • 貝萊德認為殖利率曲線趨陡有利金融股利差，且企業改革、資本支出與AI建置擴張都提供支撐；只要企業具備獲利與現金流，仍能承受資金成本上升。

殖利率 日本 利率

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