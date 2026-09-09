美伊互轟…布蘭特原油升破每桶100美元 7月來首見

布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元。（路透）

美國與伊朗 相互攻擊，加上中國石油採購回升，推升布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元，為7月以來首見。

布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，為7月24日以來首次突破100美元。

美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦，美軍隨後摧毀五艘載有原油的伊朗油輪，作為回應。