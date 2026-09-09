我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼公開9/11檔案 揭朱利安尼隱瞞有毒空氣危害

謝爾頓淘汰阿爾卡拉斯 今年美網決賽確定有地主選手

美伊互轟…布蘭特原油升破每桶100美元 7月來首見

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元。（路透）
布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元。（路透）

美國與伊朗相互攻擊，加上中國石油採購回升，推升布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元，為7月以來首見。

布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，為7月24日以來首次突破100美元。

美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦，美軍隨後摧毀五艘載有原油的伊朗油輪，作為回應。

精華 FAQ

  • 布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，並且是7月24日以來首次突破100美元關卡。

  • 主要原因包括美國與伊朗相互攻擊，市場擔憂供應風險升高；另外，中國石油採購回升，也為原油價格提供額外支撐。

  • 美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦後，美軍隨即摧毀五艘載有原油的伊朗油輪作為回應。

美伊 伊朗

上一則

全球熱浪加劇 韓國Kolmar推出防曬降溫創新技術

下一則

納比迪推出可落地碳捕集與利用方案 推動低碳建築材料並拓展歐洲市場

延伸閱讀

美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元
美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元
美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元

美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元
高盛：若中東船運遇襲情況加劇 油價上看120美元

高盛：若中東船運遇襲情況加劇 油價上看120美元

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人