美伊互轟…布蘭特原油升破每桶100美元 7月來首見
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美國與伊朗相互攻擊，加上中國石油採購回升，推升布蘭特原油期貨周三（9日）盤中一度升破每桶100美元，為7月以來首見。
布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，為7月24日以來首次突破100美元。
美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦，美軍隨後摧毀五艘載有原油的伊朗油輪，作為回應。
布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，並且是7月24日以來首次突破100美元關卡。 主要原因包括美國與伊朗相互攻擊，市場擔憂供應風險升高；另外，中國石油採購回升，也為原油價格提供額外支撐。 美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦後，美軍隨即摧毀五艘載有原油的伊朗油輪作為回應。
精華 FAQ
布蘭特原油期貨9日盤中在倫敦一度勁揚2.32%，報每桶100.19美元，並且是7月24日以來首次突破100美元關卡。
主要原因包括美國與伊朗相互攻擊，市場擔憂供應風險升高；另外，中國石油採購回升，也為原油價格提供額外支撐。
美國中央司令部表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦後，美軍隨即摧毀五艘載有原油的伊朗油輪作為回應。
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