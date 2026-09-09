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日圓飆升恐血洗美股？兩年前的平倉潮令人心驚 但或許這回不一樣

編譯葉亭均／綜合外電
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日圓近期大幅升值，自9月來已升值約4%。(路透)
日圓近期大幅升值，自9月來已升值約4%。(路透)

日圓近期大幅升值，自9月來已升值約4%，對美元匯率價位從160日圓一路升破153日圓，然而，若日圓繼續走強，導致「利差交易」快速平倉，可能引發股市拋售，尤其重創高估值美國科技股。

多年來，華爾街交易者熱愛日圓利差交易，也就是以幾乎為零的利率在日本借錢，再把資金投入其他市場、追求更高報酬，主要是投入美股

但近期日圓兌美元大幅升值，加上市場普遍預期日銀（央行）下周將升息，都可能對這項熱門交易造成打擊。這代表原先借日圓到美股市場套利的投資人可能被迫迅速平倉，賣出以美元計價的資產，將美元換回日圓，以償還當初借入的日圓貸款。

MarketWatch網站指出，市場不久前才剛經歷過這種痛苦，也就是在2024年夏季日圓突然升值，震撼全球股市，而套利交易平倉尤其威脅到當時漲勢凌厲的美國科技股。

如今，外匯市場可能又形成了類似的環境。由於市場預期日銀將升息，而升息本身就可能進一步推升日圓，因此套利交易可能再次面臨平倉壓力。

Swissquote資深分析師歐茲卡迪斯卡亞表示：「這可能對AI與科技股領域造成尤其嚴重的衝擊，因為高估值以及高度擁擠的持倉，都可能放大潛在的拋售。」

她說：「我認為這將為逢低買進創造機會，因為利差交易平倉的階段不可能永遠持續；但短期而言，接下來幾周，投資人可能會感受到相當大的壓力。」

不過，Clocktowe集團首席市場策略師沃勒斯坦認為，這一次日圓利差交易出現系統性大規模平倉的可能性並不高，原因是，交易人士大多已經對今年日圓進一步升值有所準備。

他表示，這代表日圓若再升值，較不容易讓交易員措手不及，因此可能足以避免因恐慌而引發大規模利差交易平倉。

沃勒斯坦說，「套利交易仍然存在，只要日本利率仍遠低於世界其他地區，它就會持續存在。」但他也指出，「日圓必須出現幅度很大的、而且出乎市場預期的升值，才可能再次引發幾年前那種劇烈震盪」。

回顧歷史，在2024年夏季利差交易平倉期間，日圓在兩個月內兌美元升值13%。相較下，這一次自美元兌日圓匯率在 7 月下旬觸頂以來，目前貶幅還不到6%。

精華 FAQ

  • 因為投資人若借日圓買入美股套利，當日圓走強時可能被迫賣出美元資產、換回日圓還債，進而造成拋售壓力；高估值的AI與科技股最容易受衝擊。

  • 市場普遍預期日銀下周升息，而升息通常會進一步推升日圓，等於提高利差交易的成本與風險，因此可能加速部分投資人提前平倉。

  • 因為交易員多半已對今年日圓續升有所準備，不太容易措手不及；除非日圓出現幅度更大、且明顯超出預期的升值，否則較難重演2024年夏季的劇烈震盪。

美股 匯率 華爾街

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