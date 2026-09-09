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英特爾傳CPU漲價、砍低毛利產品 股價大漲9% 分析師估還能飆15%

編譯季晶晶／綜合外電
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英特爾傳出將調漲CPU價格並砍掉低毛利產品，激勵股價周二大漲9%。(路透)
英特爾傳出將調漲CPU價格並砍掉低毛利產品，激勵股價周二大漲9%。(路透)

英特爾傳出10月可能再調漲個人電腦中央處理器（CPU）價格10%，還可能停止生產低毛利產品。市場看好英特爾在AI伺服器需求升溫之際具備定價能力，該股周二大漲9%，今年來累計漲幅已達183%。

MarketWatch報導，英特爾昨日大漲與台灣科技媒體電子時報（DigiTimes）引述供應鏈業者的漲價消息有關。由於記憶體晶片、印刷電路板等零組件成本上升，英特爾的PC處理器價格自去年底以來持續調漲，10月可能再調10%。

英特爾也可能停止生產和銷售主要用於工業電腦與物聯網設備、但獲利較低的Small Core產品。減少低毛利產品，有助改善整體產品組合及獲利能力。

英特爾未對市場傳聞做出回應。

拚獲利勝過搶市占

The Verge分析，漲價並考慮停止生產低毛利產品，顯示英特爾正從透過價格競爭擴大市占，轉向優先改善獲利。執行長陳立武也重新檢視產品組合與製造成本，把資源集中在需求較強、獲利較高的產品。

相較於前執行長基辛格任內大舉投資晶圓廠，陳立武更強調投資回報與成本紀律。他先前表示，英特爾過去在需求尚未確定前投入太多、太早，造成廠區分散及產能利用不足，未來將依照客戶需求決定投資規模。

部分分析師也提高對英特爾的評價。TipRanks引述The Fly報導，Northland Capital Markets分析師Gus Richard周二將英特爾評等從「符合大盤表現」調高至「優於大盤」，目標價訂為120美元，較周二收盤價104.4美元高約15%。

AI熱潮帶旺CPU

英特爾的改革恰逢AI帶動的晶片業榮景。

AI熱潮初期，資金及訂單主要湧向輝達（NVIDIA）等繪圖處理器（GPU）供應商。但隨著企業從訓練大模型轉向部署AI推論及代理式AI，資料中心需要大量CPU負責資料處理、工作調度與一般運算，這使得伺服器CPU成為搶手產品。

路透先前報導，AI推論需求升高，正使CPU重新回到資料中心運算的核心位置。半導體研究機構SemiAnalysis也指出，AI模型訓練及推論對CPU的使用量增加，帶動資料中心CPU需求回升。

RBC Capital Markets分析師帕朱里（Srini Pajjuri）在MarketWatch引述的報告中表示，採用英特爾x86架構的伺服器CPU供應量，預料將增加15%至20%。陳立武先前曾表示，英特爾增加供應的速度趕不上資料中心CPU需求。

不過，英特爾尚未全面擺脫風險。帕朱里指出，PC與智慧手機市場仍然「疲弱但穩定」，筆電生產速度低於往年，桌電需求尤其疲弱。

精華 FAQ

  • 報導指出，記憶體晶片與印刷電路板等零組件成本上升，加上英特爾PC處理器自去年底以來已持續調價，因此10月可能再調10%，反映其定價能力提升。

  • 英特爾可能停止生產主要用於工業電腦與物聯網設備的Small Core產品，因其毛利較低。此舉有助改善產品組合，將資源集中在獲利較高的品項。

  • 分析師認為AI推論需求升溫，伺服器CPU需求回升，有利英特爾x86架構出貨增加15%至20%。Northland也將評等升至優於大盤，目標價訂在120美元。

英特爾

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