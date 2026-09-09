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日圓150攻防戰開打 避險基金狂押升、散戶3.6兆日圓反著做

編譯劉忠勇／綜合外電
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日圓這波急升正掀起一場多空大戰。(路透)
日圓這波急升正掀起一場多空大戰。(路透)

日圓這波急升正掀起一場多空大戰。避險基金大舉押注日圓年底前升破150日圓，部分長天期選擇權甚至瞄準140日圓；日本散戶卻反其道而行，持有3.61兆日圓的日圓淨空頭部位。華爾街對日圓還能漲多遠也看法分歧，關鍵在日本銀行（央行）能否比市場預期更鷹，以及聯準會（Fed）下周如何出招。

日圓本月已升值約4%，一度升破153日圓，創2月中旬以來最高，今天（周三）最高升值0.5%至153.25日圓。日銀總裁植田和男和審議委員高田創先後發表鷹派談話，促使投資人大舉平倉日圓套利交易。尤其美元跌破155日圓這道重要支撐後，更讓避險基金加碼押注日圓續升。

CME Group資料顯示，周二交易最熱絡的美元兌日圓選擇權是11月到期、履約價142.86日圓的賣權，年底前到期的賣權成交量超過買權三倍。花旗全球G10外匯交易主管Jerry Minier表示，以美元兌日圓年底前跌破150為目標的選擇權策略相當熱門。上周美國就業報告強勁，日圓卻依然挺住，也讓投資人更敢押注日圓續升。

野村表示，美元跌破155後，總體避險基金對押注美元兌日圓下跌的選擇權需求明顯增加，目前目標集中在150至152日圓，部分一年期選擇權甚至下看140。

美國財政部長貝森特周二甚至向交易員叫陣，挑戰他們阻擋日圓升值，並聲稱自己如今研判市場走勢時，實際上等於掌握「內線消息」。

不過，日本散戶卻站在另一邊。彭博彙整資料顯示，散戶上周持有3.61兆日圓的日圓淨空頭部位，7月更一度達4.41兆日圓，創2015年來最高。日本散戶向來喜歡逆勢操作，日圓升值時賣出，和目前大舉平倉日圓套利交易的外國投資人形成鮮明對比。

瑞穗銀行資深策略師中島將行警告，日圓若繼續升值，散戶可能被迫平掉美元多頭，停損帶來的美元賣壓，反而會進一步推升日圓。SBI Liquidity Market表示，散戶在美元兌日圓從160回落時原本逢低買進，但跌破155後已轉趨謹慎。

華爾街對後市則出現分歧。美銀認為，日銀若如預期升息，加上日本出口商可能把海外資金匯回國內，日圓仍有走升動能。富國銀行則認為，市場已高度反映日銀升息，日本銀行很難比預期更加鷹派。

摩根大通更指出，日圓升得太快，本身就可能降低日本銀行繼續升息的誘因。花旗則認為，美元兌日圓目前可能進一步跌至152，但若Fed下周升息，恐怕很難長時間站穩155以下。

精華 FAQ

  • 交易員普遍押注美元兌日圓年底前跌破150，部分長天期選擇權甚至瞄準140日圓，顯示市場對日圓續升的預期明顯升溫。

  • 日本散戶上周仍持有3.61兆日圓淨空頭部位，7月更曾達4.41兆日圓，顯示他們多在日圓走強時做空，與外資平倉套利交易的方向相反。

  • 市場焦點在日銀是否比預期更鷹派，以及Fed下周如何出招；若日銀升息、出口商匯回資金，日圓或續強，但若Fed偏鷹，漲勢可能受限。

央行 華爾街 聯準會

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