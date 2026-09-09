我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

歐洲車企榮景告急 巨頭籲攜手中企在歐設廠 創造工作機會

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲車用零件巨頭Gestamp呼籲與陸企建立互惠關係，促使陸企在歐洲設廠、創造工...
歐洲車用零件巨頭Gestamp呼籲與陸企建立互惠關係，促使陸企在歐洲設廠、創造工作機會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Gestamp董事長李韋拉斯警告歐洲汽車工業面臨生存危機，呼籲以互惠方式歡迎中企在歐設廠，藉由本地製造與就業來維繫歐洲工業與財富。

歐洲汽車零件巨人Gestamp的董座警告，歐洲的經濟繁榮和財富將難以為繼，除非能拯救汽車工業，並與中國車廠建立互惠關係，關鍵在於促使中企在歐洲設廠、創造工作機會。

Gestamp董事長暨創辦人李韋拉斯受訪時表示，歐洲汽車工業面臨生存危機，近幾年一直沉睡不醒，在美國對中國汽車課徵進口關稅時，電動車市占遭中國車廠奪走。

李韋拉斯說：「歐洲應擔心的，其實是整個汽車工業淪喪……汽車工業是眾多其他產業的支柱，包括鋼鐵、鋁、玻璃、化工等等。所以，歐洲若失去汽車工業，可能意味失去整個工業，那將造成影響深遠的後果。」

歐洲汽車工業正陷入救亡圖存之戰，力拚技術更先進、效率更高的中國競爭對手，銷售遭比亞迪、上汽等中廠侵蝕，不得不裁員數千人。

李韋拉斯呼籲：「歐洲必須回歸多年前的原始模式——那種模式賦予我們今日享有的生活水準，是把科技應用於工業革命的成果。那正是我們亟需的模式，否則，就憑歐洲只占世界人口5%，雖然富有但不會持久。」

李韋拉斯說，全球汽車產出在2017年觸頂，此後歐洲汽車生產（含外銷）已劇減20%至25%。歐洲最大汽車產國德國的汽車工業受創尤其顯著。

隨著中廠搶走歐洲車廠生意，歐陸正辯論這些中企尋求在歐洲製造，究竟會帶來救贖，還是毀滅？

李韋拉斯認為，應歡迎中企有條件在歐洲設廠。他說：「到頭來，車子是誰製的，不是最重要。真正重要的是在本地製造，在此處創造就業機會。」

歐洲汽車製造業約貢獻7%的歐陸國內生產毛額（GDP），並支持將近1,400萬個工作。

精華 FAQ

  • 他指出汽車工業是鋼鐵、鋁、玻璃與化工等多個產業的支柱，若歐洲失去汽車工業，可能連帶削弱整個工業基礎，後果將深遠且難以逆轉。

  • 李韋拉斯主張以互惠方式歡迎中國車廠在歐洲設廠，重點不在車子由誰製造，而在於是否能於本地生產、創造工作機會，帶動歐洲產業鏈與就業。

  • 歐洲車廠正被更先進、效率更高的中國競爭對手侵蝕市場，比亞迪、上汽等持續搶市，部分車廠不得不裁員數千人，產量也較2017年明顯下滑。

德國 關稅 比亞迪

上一則

安謀組機器人軍團 台廠扮要角

下一則

法國AI新創Mistral募資 估值翻倍增至約210億歐元

延伸閱讀

美加打貿易戰誰勝？專家：恐兩敗俱傷 真正贏家是中國

美加打貿易戰誰勝？專家：恐兩敗俱傷 真正贏家是中國
小米汽車與8德商簽署合作備忘錄 明年開進歐洲市場

小米汽車與8德商簽署合作備忘錄 明年開進歐洲市場
德國對中國貿易政策轉硬 擬數周內推加徵關稅等措施

德國對中國貿易政策轉硬 擬數周內推加徵關稅等措施
比亞迪等中國車來勢洶洶 美國車商團體促國會永久封殺

比亞迪等中國車來勢洶洶 美國車商團體促國會永久封殺

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲