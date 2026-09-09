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法國AI新創Mistral募資 估值翻倍增至約210億歐元

編譯吳孟真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

Mistral完成30億歐元募資後估值翻倍至約210億歐元，將加碼算力、研究與基礎設施，並以開放模式爭取歐洲企業與政府市場。

法國AI新創公司Mistral在最新一輪募資籌得30億歐元（約35億美元），是歐洲未上市科技公司歷來最大規模股權融資。Mistral表示，資金將用於強化模型運算能力、投資前沿研究，並擴充AI基礎設施，以追趕美中對手。

Mistral 8日表示，本輪融資由既有投資人PSG Equity、三星電子及歐盟支持的Scaleup Europe基金共同領投，後兩者均為首次投資。計入新資金後，Mistral估值由一年前的120億歐元，躍增至約210億歐元（約240億美元），成為歐洲估值第二高私人科技公司。

不過，Mistral與美國對手仍有明顯差距。Anthropic估值達9650億美元，是Mistral的近40倍，OpenAI估值則為8520億美元，兩家公司都計畫今年上市。

Mistral共同創辦人兼執行長孟施（Arthur Mensch）表示，新資金可破解取得算力的「關鍵瓶頸」，讓該公司在「前沿」AI訓練方面追趕中國AI實驗室。

除此之外，Mistral也將興建資料中心等基礎設施，協助企業在歐洲及其他地區部署AI，不再只與Anthropic、OpenAI和DeepSeek正面競爭模型能力。該公司也看到資安服務需求增加，尤其來自歐洲銀行。

孟施也指出，繼艾司摩爾去年投資13億歐元後，三星此次投資，再度證明Mistral旗下AI在高階製造領域的應用價值。三星計畫利用其AI改善晶片製造系統。

Mistral自2023年成立以來，一直將自己定位為歐洲的主權AI替代方案，如今更試圖把握企業與政府對過度依賴美國科技日益升高的疑慮。不同於Anthropic和OpenAI，Mistral採取「開放」模式，讓客戶可下載、客製化模型，擁有更大控制權。

精華 FAQ

  • Mistral此輪籌得30億歐元，創下歐洲未上市科技公司史上最大股權融資紀錄；計入新資金後，估值由一年前的120億歐元升至約210億歐元。

  • Mistral表示，新資金將用於強化模型運算能力、投資前沿研究，並擴充AI基礎設施與資料中心，以解除算力瓶頸並提升企業部署能力。

  • 相較Anthropic與OpenAI主打封閉模型，Mistral採取開放模式，讓客戶可下載與客製化模型，同時強調歐洲主權AI，並鎖定資安、製造與政府需求。

歐盟 三星 DeepSeek

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