川普政府可能加徵關稅 國際銅價飆新高 1年來大漲逾47%

國際銅價創新高，市場預期川普 政府可能對精煉銅加徵關稅 ，交易商今年已把數十萬噸銅運往美國，搶賺美國較高銅價帶來的套利機會，短期供應因此吃緊。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨先是在7日上漲0.8%至每公噸1萬4533美元，超越1月創下的前波高點，8日又更上一層樓，漲到每公噸1萬4635美元，改寫新猷。銅價今年來已上漲17%，過去一年更大漲逾47%。

上海期貨交易所交投最熱絡的銅合約，8日收在每公噸人民幣11萬620元（約1萬6483.88美元），漲幅1.29%，盤中一度上漲1.54%至1月底來最高的每公噸人民幣11萬890元。

銅價長期受到供需吃緊支撐。全球大型銅礦日益老化，供應成長跟不上資料中心、再生能源和電網需求。不過，這波銅價創高還有更直接的推手：川普政府可能對精煉銅進口加徵關稅。

結果是全球銅庫存大量流向美國。全球庫存總量雖仍偏高，但愈來愈集中在美國，LME全球倉庫的銅庫存則大幅下降，在供應緊俏下，空頭回補，推升銅價。

紐約商品交易所（Comex）截至上周的庫存，增至破紀錄的76萬6792短噸（相當於69萬5624公噸）。