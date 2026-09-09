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日圓兌美元碰觸153 創7個月高點 日央行恐升息

編譯劉忠勇陳苓／綜合報導
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美元兌日圓兩周隱含波動率走勢(資料來源：彭博資訊)
美元兌日圓兩周隱含波動率走勢(資料來源：彭博資訊)

AI摘要

文章摘要整理：

日圓升破153創7個月新高，薪資與經濟數據強化日銀下周升息預期，但急升也可能壓抑出口、消費與全球股市。

日圓匯價8日一度升破1美元兌153日圓，再度改寫今年2月來新高。最新公布的數據顯示，日本7月名目薪資意外年增4.7%，創1997年來最大增幅，加上第2季經濟成長率獲上修0.3個百分點至1.4%，都進一步強化日本銀行（央行）下周升息的理由，但民間消費仍低迷，且日圓急升對汽車等出口產業勢將帶來衝擊，日圓後市以及日銀後續升息速度，都有待觀察。

日圓8日一度升值0.95%至152.89，改寫前一日盤中所創七個月新高紀錄，本月來已升值逾3.5%。三菱日聯信託銀行外匯和金融商品交易主管酒井基成表示，日圓若站穩154日圓以上，下一個重要價位可能落在152日圓低檔。

市場看多日圓的一大原因，是日銀下周升息幾乎已成定局。彭博經濟研究也把下一次升息預測從10月提前至9月，預料升息1碼。若成真，距6月升息僅3個月，將是這波升息周期中兩次政策調整間隔最短的一次。

市場甚至押注日銀這次可能一口氣升2碼，或是年底前可能連升三次，不過，彭博經濟研究認為機率不高，預測本月升1碼之後要到明年1月才會再升息。除了避免驚動市場，另一原因是日圓急升本身已產生緊縮效果，可能使日本實質國內生產毛額（GDP）減少最多0.3%，相當於日銀估計0.7%潛在成長率的近一半。

汽車和電子零組件等以出口為導向的產業也惴惴不安，日圓走強會壓低業者海外收益匯回日本後的價值，對主要銷售來自歐美的公司尤其不利。豐田的預測是車廠中最悲觀，該公司8月表示，幣值每升值1日圓，將使年度營業利率減少約500億日圓（3.26億美元）。  

升息太快也會加重日本政府利息負擔，妨礙高市早苗政府推動刺激經濟的財政政策。AI相關需求和科技股波動也是另一項顧慮，日銀若快速升息，引發日圓套利交易大舉平倉，可能再次衝擊全球股市。

美元兌日圓匯率的兩周隱含波動率，已升至2025年5月以來最高，反映出這波漲勢對市場預期的衝擊之大。

精華 FAQ

  • 主因是日本7月名目薪資年增4.7%，加上第2季GDP上修至1.4%，讓市場更相信日銀下周可能升息，帶動日圓買盤持續湧入。

  • 彭博經濟研究已把下一次升息預測提前到9月，預料升1碼；市場甚至押注可能升2碼，但研究機構認為機率不高。

  • 日圓走強會壓低出口企業海外獲利換回日圓的價值，汽車與電子零組件首當其衝；若升息過快，也可能加重政府利息負擔並引發全球股市震盪。

日本 央行

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