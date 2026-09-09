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美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

編譯劉忠勇季晶晶吳孟真／綜合報導
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布蘭特油價走勢(資料來源：彭博資訊)
布蘭特油價走勢(資料來源：彭博資訊)

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文章摘要整理：

在中東衝突與航運風險升高下，國際油價連3漲逼近100美元，沙國能源設施遇襲與荷莫茲海峽局勢更讓市場擔憂供應持續受擾。

伊朗和美國戰火再起，國際油價在荷莫茲海峽航運風險升高下應聲續漲，布蘭特期貨價在紐約8日早盤連續第3天上漲，一度離每桶100美元大關不到1美元。

沙烏地阿拉伯表示，該國南部數個能源設施8日遭到襲擊，已暫停營運。有伊朗撐腰的葉門叛軍組織胡塞稱，已再次襲擊沙國日產40萬桶的煉油廠及服務國內市場的設施。胡塞在最近幾周已多次襲擊沙國，而針對石油輸出國組織（OPEC）最大產油國發動襲擊行動，加深市場對石油供應持續受擾的擔憂。全球石油庫存正在迅速下降，柴油等成品油價格則在飆升。

此外，伊朗稍早表示，正和阿曼敲定荷莫茲海峽航運協議，將設置臨時安全航道，但這項安排可能進一步鞏固德黑蘭對這條重要水道的掌控，也引發美國該如何回應的疑問。

布蘭特原油8日盤中一度勁揚2.5%至每桶99.46美元，西德州原油盤中也漲到每桶92美元以上。阿曼原油期貨7日已升抵104.54美元，杜拜原油現貨也報105.10美元。11月裝船的杜拜與阿曼原油，每桶也較市場基準價高出19至20美元，顯示中東實體原油供應緊張。  

蘇伊士運河7月船隻通行量比去年同期增加27%，營收則年增42%，達到5.05億美元，創2023年12月以來單月最高。  

EFG Hermes投資銀行研究主任巴夏預料，隨著運往亞洲石油出口重新改道，及多家歐洲航商恢復部分紅海航線，這波復甦可望延續至未來幾個月。

然而，全球主要海運國家警告，戰爭頻仍，加上不受西方監管的影子船隊日益壯大，數十年來維繫國際航運秩序的基本原則正遭到侵蝕，全球航運規則已逐漸瓦解，進而對全球貿易構成嚴重威脅。

由日韓星英加等18個海運大國組成的海運諮詢會議（CSG）8日罕見聯合發表聲明，警告荷莫茲海峽控制權之爭、新冠疫情，及美國、歐盟和英國制裁催生的影子船隊，都不是「偶發衝擊」，而是「全球貿易營運環境出現結構性轉變的訊號」。

精華 FAQ

  • 主因是伊朗與美國緊張升高，荷莫茲海峽航運風險增加，市場擔心原油運輸受阻；同時沙國能源設施遭襲，也加深供應中斷疑慮，推動油價續漲。

  • 沙國南部數個能源設施遭襲後暫停營運，胡塞又宣稱再度攻擊煉油廠與國內供應設施，令市場擔心OPEC最大產油國供應持續受擾，成品油價格也因此上揚。

  • 18個海運大國警告，荷莫茲海峽控制權之爭、戰爭頻仍與影子船隊擴張，正在侵蝕國際航運秩序；他們認為這不是短期衝擊，而是全球貿易環境的結構性轉變。

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