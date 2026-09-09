我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

台積攜ASML 拚次世代製程 推動晶片製造升級至12吋光罩

記者尹慧中、編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電、艾司摩爾擴大合作(資料來源：外電、採訪整理)
台積電、艾司摩爾擴大合作(資料來源：外電、採訪整理)

AI摘要

文章摘要整理：

台積電與ASML宣布共同推進12吋光罩與High NA EUV技術，目標在2030年後加速先進製程量產，強化埃米世代與AI晶片的製造競爭力。

艾司摩爾（ASML）與台積電7日宣布，將共同推動晶片製造轉移升級至12吋光罩，要把最先進的高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致，台積電規畫，2031年之前建立12吋光罩試產線，2033年將微影系統全面就緒。

業界認為，台積電與艾司摩爾原本就是長期合作夥伴，隨著半導體製程將邁入埃米世代、線寬愈來愈細，微影技術扮要角，兩家公司擴大合作，台積電發展次世代先進製程將更順遂，持續稱霸全球晶圓代工產業。

BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會7日於加州蒙特雷舉辦，台積電與艾司摩爾在會前公布這項重大合作案。

業界分析，High NA EUV設備總體單價高達約3.8億至4.1億美元，價格較第一代EUV設備翻倍，是史上最貴半導體設備，使用成本遠高於現有EUV設備，預估最快2030年導入量產，將有助後續埃米級製程如A10等推進發展。

台積電指出，2030年起在先進製程量產中導入High NA EUV微影技術，製程技術持續推進，特別在AI應用帶動電晶體架構日益複雜的趨勢下，需要使用High NA EUV曝光的光罩層數將隨之增加。

High NA EUV將自現行的6吋光罩，轉移至更大的12吋光罩，將改變半導體製造關鍵零組件光罩的規格，能提高生產效率、降低成本，追上AI需求的成長速度。

台積電董事長魏哲家指出，台積電深信唯有產業攜手解決複雜問題，才能開創單一企業無法獨力實現的無限可能。期許透過持續創新來降低門檻，讓先進解決方案得以大規模普及。

艾司摩爾是全球唯一能製造EUV曝光機的廠商，是生產全球最先進AI加速器等晶片不可或缺的工具。

精華 FAQ

  • 雙方將共同推動晶片製造升級至12吋光罩，並把High NA EUV微影技術的效益發揮到最大，協助台積電下一代先進製程更順利發展。

  • 台積電規畫在2030年起於先進製程量產中導入High NA EUV，2031年之前建立12吋光罩試產線，並在2033年讓微影系統全面就緒。

  • 12吋光罩可提高生產效率並降低成本，High NA EUV則能支援更複雜的AI晶片與埃米級製程需求，對後續A10等技術推進具關鍵作用。

台積電

上一則

美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

下一則

韓媒：韓擬在美蓋8座大型核電廠 列韓美策略投資協議

延伸閱讀

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩
ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會

ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會
台積電AI冷革命 散熱納研發藍圖

台積電AI冷革命 散熱納研發藍圖
不單押台積電 SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

不單押台積電 SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲