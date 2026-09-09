我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

韓媒：韓擬在美蓋8座大型核電廠 列韓美策略投資協議

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓媒報導，南韓政府計畫到美國興建八座大型核電廠。圖為南韓慶州月城核電廠。(路透)
韓媒報導，南韓政府計畫到美國興建八座大型核電廠。圖為南韓慶州月城核電廠。(路透)

南韓媒體報導，南韓政府計畫到美國興建八座大型核電廠，總投資金額估達1200億美元，此案預料將列入最快於18日簽署的韓美策略投資協議之中。

南韓先前為爭取到美國較佳的關稅待遇，與華府談定的貿易協議裡，承諾將投資美國2000億美元。一旦首爾落實此八大核電廠投資案，就能兌現逾半投資承諾。

南韓產業通商資源部7日在一場閉門會議中，向執政黨國會議員簡報這項計畫。目前八座核電廠的選址、興建日程、個別成本、與美方如何分享利潤等具體事項，都還需要討論，投資協議中只是先提出大架構，做為未來推進方向。

據了解，首爾希望八座核電廠中至少最初設立的兩座廠，要採用南韓開發的APR-1400核反應爐設計，讓南韓相關核電公司成為APR-1400核電廠核心設備的供應商。在南韓政府出資之餘，也有助本國核電業者的營運。

華府稍早傳出的規畫是，由美國的西屋電氣（Westinghouse）興建10座西屋的AP-1000反應爐核電廠，南韓的資金就直接撥出一部分到該計畫。若現在與美方談定至少有兩座電廠採用南韓業者的APR-1400，對南韓核電業是個好消息。分析師表示，南韓核電業者也能製造AP-1000的一些主要零組件。

精華 FAQ

  • 根據南韓媒體報導，首爾計畫在美國興建8座大型核電廠，總投資金額估計約1200億美元，屬於龐大能源與產業合作案。

  • 因為南韓先前為換取較佳關稅待遇，已承諾對美投資2000億美元；若核電案落實，等於可兌現超過一半承諾，因此可能列入策略投資協議。

  • 南韓希望最初至少2座電廠採用本國開發的APR-1400反應爐，並讓韓國核電公司供應核心設備，以提升本土業者營運與國際競爭力。

核電廠 南韓 貿易協議

上一則

台積攜ASML 拚次世代製程 推動晶片製造升級至12吋光罩

下一則

日圓飆升恐血洗美股？兩年前的平倉潮令人心驚 但或許這回不一樣

延伸閱讀

美韓合資擬在美蓋8座核電廠 投資上看1200億元

美韓合資擬在美蓋8座核電廠 投資上看1200億元
AI缺電帶旺核電老店 西屋從破產翻身、重返股市在望

AI缺電帶旺核電老店 西屋從破產翻身、重返股市在望
南韓擴建電網 盼DRAM雙雄預繳電費

南韓擴建電網 盼DRAM雙雄預繳電費
南韓擬派兵荷莫茲海峽 伊朗撂話警告 韓外交部回應了

南韓擬派兵荷莫茲海峽 伊朗撂話警告 韓外交部回應了

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲