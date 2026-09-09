韓媒：韓擬在美蓋8座大型核電廠 列韓美策略投資協議

韓媒報導，南韓政府計畫到美國興建八座大型核電廠。圖為南韓慶州月城核電廠。(路透)

南韓 媒體報導，南韓政府計畫到美國興建八座大型核電廠 ，總投資金額估達1200億美元，此案預料將列入最快於18日簽署的韓美策略投資協議之中。

南韓先前為爭取到美國較佳的關稅待遇，與華府談定的貿易協議 裡，承諾將投資美國2000億美元。一旦首爾落實此八大核電廠投資案，就能兌現逾半投資承諾。

南韓產業通商資源部7日在一場閉門會議中，向執政黨國會議員簡報這項計畫。目前八座核電廠的選址、興建日程、個別成本、與美方如何分享利潤等具體事項，都還需要討論，投資協議中只是先提出大架構，做為未來推進方向。

據了解，首爾希望八座核電廠中至少最初設立的兩座廠，要採用南韓開發的APR-1400核反應爐設計，讓南韓相關核電公司成為APR-1400核電廠核心設備的供應商。在南韓政府出資之餘，也有助本國核電業者的營運。

華府稍早傳出的規畫是，由美國的西屋電氣（Westinghouse）興建10座西屋的AP-1000反應爐核電廠，南韓的資金就直接撥出一部分到該計畫。若現在與美方談定至少有兩座電廠採用南韓業者的APR-1400，對南韓核電業是個好消息。分析師表示，南韓核電業者也能製造AP-1000的一些主要零組件。