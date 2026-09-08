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貝森特對日圓炒家開嗆：我現在是莊家 有膽放馬來跟我對賭

編譯葉亭均／綜合外電
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美國財長貝森特向市場交易人士發出挑戰，放話要他們跟他「對作」。圖為貝森特9月1日...
美國財長貝森特向市場交易人士發出挑戰，放話要他們跟他「對作」。圖為貝森特9月1日參與G20財經首長會議。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貝森特公開嗆聲日圓交易員，歡迎逆勢對賭其干預操作。
  • 重點二：他稱自己掌握日本央行與政策方向等不對稱資訊優勢。
  • 重點三：日圓近來升值逾4%，市場關注9月18日日本升息可能。

美國財政部貝森特向市場交易人士發出挑戰，放話要他們跟他「對作」，對他拉抬日圓的行動進行逆勢操作；貝森特還自豪地說，如今他做出市場趨勢預測看漲看跌，實際上是掌握了內線消息。

貝森特周二（8日）在德州南美以美大學的一場活動上表示：「每當有人說，『喔，財政部長正在冒險』，嗯，這正是我的夢想。我擁有不對稱資訊。」

貝森特的談話內容是在回顧自己干預市場的幾次案例，其中包括他在7月31日與日本政府聯手買進日圓的行動。儘管日圓最初大幅走升，但隨後幾個交易日漲幅逐漸收斂，交易員指出，部分原因是美國財政部能夠用於買進外匯的資金實力有限。

貝森特說：「我現在就是莊家（the house），因此當我們干預日圓時，我對日本方面、日銀（日本央行）將採取什麼行動，以及日本政策制定者將怎麼做，都有相當深入的了解。你如果想跟我對賭，儘管試試看。」

彭博上周報導，日銀正傾向在9月18日升息1碼，此舉可能有助於支撐日圓。

日圓兌美元匯率在歷經8月恢復疲態後，自9月開始狂升，今（9日）盤中貶值0.15%，報153.75日圓兌1美元，為七個月高點附近，已較9月1日時的160日圓匯率勁升逾4%。

精華 FAQ

  • 他在談及干預日圓時表示，自己對日本央行與政策制定者的動向有深入了解，因而自認握有不對稱資訊，並認為若有人想逆勢操作，不妨直接與他對賭。

  • 貝森特提到，7月31日美國財政部曾與日本政府聯手買進日圓，當時匯價一度明顯走升，但之後漲幅收斂，市場認為資金實力有限也是原因之一。

  • 彭博報導稱日本央行傾向在9月18日升息1碼，這使市場對日圓形成支撐；日圓9月以來已較9月1日的160附近升值逾4%，目前在153.75附近波動。

貝森特 財政部

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