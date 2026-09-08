我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比利時晶片研究機構imec展示ASML單價4億美元High NA EUV機台的底...
比利時晶片研究機構imec展示ASML單價4億美元High NA EUV機台的底部模組。這套設備完成組裝後，將用於開發未來世代晶片並推動商業化。（路透）

艾司摩爾（ASML）已獲全球主要晶片製造商承諾採用最新半導體製造設備，同時和客戶展開更廣泛合作，以因應人工智慧（AI）技術快速發展帶來的龐大需求。

三星電子和台積電分別計劃從2028年和2030年起，將這家荷蘭公司的高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）機台導入大量生產，加入英特爾採用這款單價高達4億美元設備的行列。

這四家公司還同意推動一項艱深卻極為重要的技術變革，也就是改變半導體製造關鍵零組件「光罩」（photomask）的規格。業界計劃從目前標準的6吋光罩改用12吋光罩，希望提高生產效率、降低成本，以追上AI需求狂飆的腳步。

改用更大光罩長久以來一直被認為既複雜又昂貴，但業界如今攜手推動，可望為晶片生產帶來可觀效益。ASML技術長皮特斯（Marco Pieters）表示，新技術可讓High NA設備的產能提高40%，同時簡化設計流程。

皮特斯接受彭博訪問時說：「這是一個龐大機會，當然也代表生產效率將大幅提升。」

ASML是全球唯一能製造極紫外光（EUV）曝光機的公司，這種設備是生產全球最先進AI加速器等晶片不可或缺的工具。ASML在2019年推出低數值孔徑（Low NA）EUV曝光機，此後一直和客戶合作，推動更先進的High NA設備。

台積電原本對採用價格更高的High NA設備一直相當謹慎，認為生產效率帶來的效益尚不足以抵銷昂貴成本。台積電如今決定從2030年起導入High NA設備，初期仍採用目前的6吋光罩。根據周二發布的新聞稿，台積電和ASML計劃在2031年前建置12吋光罩測試產線，目標2033年把12吋光罩和High NA設備正式導入量產。

台積電董事長暨總裁魏哲家在新聞稿中說：「台積電始終相信合作的力量，應在技術障礙演變成半導體產業的經濟障礙之前，共同加以克服。」

三星除了是全球最大記憶體晶片製造商之一，也提供邏輯晶片代工服務，計劃從2028年起把ASML的High NA設備用於記憶體生產。三星另發新聞稿說，將和產業夥伴密切合作，開發所需光罩技術和相關基礎設施。

目前AI資料中心業者需求暴增，造成全球記憶體晶片短缺，也帶動整個電子產業價格上漲。

英特爾為了轉型為晶圓代工業者，已率先取得High NA設備。英特爾表示，目前已能向潛在客戶提供這項技術帶來的效益，而且三年多來一直參與推動改用更大尺寸光罩。

台積電如今轉而積極採用最先進晶片製造設備，對ASML成長極其重要。彭博彙整資料顯示，台積電約占ASML營收16%。隨著三星和英特爾也加碼採用，ASML三大客戶如今都已支持這項轉變。

皮特斯說：「這是High NA導入大量生產的一大進展。如今客戶已經看見，和多重曝光技術相比，High NA設備能帶來更大的效益。」

他表示，隨著晶片製程邁向下一代，需要採用High NA技術的晶片層數預料將增加，因此客戶也開始看到放大光罩尺寸的好處。

精華 FAQ

  • 三星規劃從2028年起將High NA機台用於記憶體生產，台積電則預計自2030年導入量產，初期仍先沿用現行6吋光罩，之後再推進到12吋光罩。

  • 12吋光罩被視為能提升High NA設備產能約40%，並簡化設計流程、降低單位成本。雖然導入難度高、投資昂貴，但可回應AI晶片需求快速成長。

  • ASML三大重要客戶台積電、三星與英特爾都支持High NA與更大光罩，代表技術已接近大量生產門檻，也有助ASML擴大營收與鞏固EUV設備壟斷地位。

三星 台積電 英特爾

上一則

中國自製DUV首度進自家產線測試 華為扮演統籌者角色

下一則

AI晶片股逆勢續漲 英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股

延伸閱讀

ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會

ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會
中國自製DUV首度進自家產線測試 華為扮演統籌者角色

中國自製DUV首度進自家產線測試 華為扮演統籌者角色
不單押台積電 SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

不單押台積電 SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片
純晶圓代工 台積電穩居全球第一

純晶圓代工 台積電穩居全球第一

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島