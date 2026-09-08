下周美日央行都可能升息 為何美企緊張、日企淡定？原因曝光

日本和美國央行下周升息機率俱增，但同樣面臨升息，日本企業可望比美企更能處之泰然。（路透）

日本和美國央行 下周升息的機率都已升高，若果真付諸行動，借貸成本都會隨之增加。但同樣面臨升息，日本企業可望比美企更能處之泰然。

美國金融市場已經開始憂慮聯準會 （Fed）下周將升息：8月非農就業報告比預期強，助長市場對Fed升息預期，美股 應聲下挫。與此同時，日本股市過去一個月來的表現勝過美股，以日圓或美元計算皆然。

金融時報報導，日股與美股走勢分歧，凸顯市場對央行升息的態度截然不同。日本投資人認為，日銀（BOJ）進一步提高利率，證實日本經濟歷經數十年通縮後，正日益「正常化」。美國情況則迥然不同，在美債殖利率已躍上高點的情況下，Fed若是啟動逾三年來首次升息，金融情勢恐會進一步收緊。

只要日銀貨幣政策「正常化」未打擊消費者需求，日本企業盈餘就不至於受利率上揚重創。摩根大通分析師團隊估計，日銀下周若是果如預期提高利率1碼（0.25個百分點），只會使日企每季獲利因此縮減區區0.2個百分點。對汽車製造商和公用事業公司的影響可能較大，估計季盈餘會因日銀升息而折損多達1.5個百分點；但對東京股市今年漲幅最猛的精密零組件大廠，包括京瓷（Kyocera）、愛德萬測試（Adventest）和村田（Murata），升息負面影響可望被存款利息收益增加而抵銷。

當然，側重成長展望的投資人或許仍會選擇美股，因為美企展望更強。FactSet訪調分析師預估，美企今年盈餘成長可能直逼30%；相形之下，野村預估日企今年獲利成長略低於20%。

然而，日股估值仍低，比日本公債提供更誘人的投資報酬。彭博數據顯示，日股投資人預期明年獲利大約是目前股價的6%，相當於此刻10年期日本公債殖利率的兩倍。反觀10年期美國公債殖利率現約4.8%，過去一年多來始終高於美股標普500指數的盈餘收益率。

以上指標顯示，美股的投資吸引力恐怕很難跟美債競爭，即使計入預期盈餘成長亦然。日本的經濟展望絕非完全樂觀，畢竟日銀必須與通膨搏鬥，還面臨日圓走貶和能源進口價格高漲的挑戰。但即使同樣面對央行升息壓力，日企此刻的處境顯然比美企輕鬆多了。