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蘇伊士運河通行量回升 但仍不及加薩戰爭前水準

編譯吳孟真／綜合外電
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蘇伊士運河7月通行量和營收進一步回升，延續今年稍早開始的復甦趨勢。（路透）
蘇伊士運河7月通行量和營收進一步回升，延續今年稍早開始的復甦趨勢。（路透）

蘇伊士運河7月營收年增42%，通行量也進一步回升，主因伊朗戰爭實質封鎖荷莫茲海峽，加上胡塞武裝組織威脅紅海南部航運，促使更多船隻改走蘇伊士運河。

埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）數據顯示，7月共有1,340艘船舶通過蘇伊士運河，年增27%，也多於6月的1,208艘。其中油輪占526艘，高於前月的485艘。

這波成長部分反映荷莫茲海峽封閉後，沙烏地阿拉伯石油出口改經紅海運輸。

蘇伊士運河7月營收年增42%至5.05億美元，創2023年12月以來單月最高。蘇伊士運河管理局（SCA）預估，今年全年營收將從去年的41億美元，增至58億至60億美元。

儘管如此，通行量和營收仍遠低於加薩戰爭前水準。CAPMAS數據顯示，蘇伊士運河2023年營收創下102億美元紀錄，同年4月約有2,300艘船舶通過。

EFG Hermes投資銀行研究主任巴夏（Mohamed Abu Basha）預料，隨著運往亞洲石油出口重新改道，及多家歐洲航商恢復部分紅海航線，這波復甦可望延續至未來幾個月。

精華 FAQ

  • 主因是伊朗戰爭導致荷莫茲海峽實質封鎖，加上胡塞武裝威脅紅海南部航運，促使更多船隻改走蘇伊士運河，因此通行量與營收同步增加。

  • CAPMAS數據顯示，7月共有1,340艘船舶通過蘇伊士運河，年增27%，也高於6月的1,208艘；其中油輪有526艘，較前月的485艘增加。

  • 雖然7月營收達5.05億美元、年增42%，但仍遠低於戰前水準；不過分析人士預期，隨石油出口與歐洲航商部分回流紅海，復甦可望延續。

蘇伊士運河 加薩 埃及

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