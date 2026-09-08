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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

編譯劉忠勇／即時報導
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全球18個主要海運國家罕見示警，戰爭、荷莫茲海峽控制權之爭和影子船隊迅速壯大，正...
全球18個主要海運國家罕見示警，戰爭、荷莫茲海峽控制權之爭和影子船隊迅速壯大，正侵蝕航行自由和商船中立等國際航運基本原則。（美聯社）

全球航運規則正逐漸瓦解。全球主要海運國家警告，戰爭頻仍，加上不受西方監管的影子船隊日益壯大，數十年來維繫國際航運秩序的基本原則正遭到侵蝕。

數十年來，航運業一直受到國際規範保障，確保航行自由和商船中立地位。但由18個海運大國組成的團體指出，這些原則如今正逐漸失守，對全球貿易構成嚴重威脅。

這些國家周二發布聲明說：「一旦海運貿易中斷，供應鏈將四分五裂，我們所熟悉的全球經濟也會驟然停擺。」

成員合計占全球海運貿易量逾五分之一的海運諮詢會議（Consultative Shipping Group，CSG）指出，荷莫茲海峽控制權之爭、新冠疫情，以及美國、歐盟和英國制裁催生的影子船隊，都不是「偶發衝擊」，而是「全球貿易營運環境出現結構性轉變的訊號」。

這是CSG成立逾60年來頭一次公開發聲。成員包括希臘、新加坡、丹麥、日本、加拿大、英國、荷蘭和南韓等國。

CSG警告：「航運路線日益成為各國施壓的籌碼和風險來源。」近期一連串事件更顯示，全球海運貿易體系其實相當「脆弱」。

目前擔任CSG主席的丹麥海事局局長韋塞爾（Brian Wessel）告訴英國金融時報，海運國家罕見發表聯合聲明，是因為愈來愈擔心全球航運體系走向分裂，以及聯合國主管航運業的國際海事組織（IMO）所制定的規範遭到破壞。

他說：「數十年來，全球貿易建立在船舶可以自由跨越國界航行的前提上，如今這項前提正受到挑戰。」

他還說，多年來各國一直把全球公平競爭環境，以及在IMO共同制定的國際規範視為理所當然。

全球逾80%的貿易靠船舶運輸，並遵循IMO制定的規則。IMO雖在1948年正式成立，但海洋國際治理的觀念可追溯至17世紀，當時「海洋自由」（mare liberum）的概念開始確立。

船舶肩負全球貿易重任，也因此愈來愈常成為地緣政治角力下的攻擊目標和籌碼。今年俄羅斯、烏克蘭、美國和伊朗都曾在衝突中攻擊民用船舶；伊朗企圖在荷莫茲海峽建立收費制度，也凸顯全球重要海運咽喉有多麼脆弱。

德黑蘭周一表示，正接近和阿曼達成協議，共同管理荷莫茲海峽航運。過去全球約五分之一石油和天然氣都經由這條水道運輸，目前尚不清楚未來是否會收取通行費。

船東和海運組織警告，一旦開徵通行費，可能形成危險先例，讓其他扼守重要海運咽喉的國家群起仿效。

與此同時，美國、歐盟和英國制裁俄羅斯和伊朗，也使影子油輪船隊迅速壯大。TankerTrackers.com資料顯示，目前影子油輪已超過1,500艘，接近全球油輪船隊的五分之一，而且幾乎都沒有傳統保險保障。

今年夏季，載運約80萬桶俄羅斯原油的影子船隻Caroline Bezengi，在阿曼外海撞上吸附式水雷。這艘船沒有傳統船東保障和賠償責任保險，一旦發生漏油等事故，阿曼政府可能得自行承擔數百萬美元的清理費用。

精華 FAQ

  • 由18個海運大國組成的海運諮詢會議首次公開發聲，成員包括希臘、新加坡、丹麥、日本、加拿大、英國、荷蘭和南韓等。主因是擔心全球航運體系分裂，以及IMO規範遭破壞。

  • 文章指出，荷莫茲海峽控制權之爭、新冠疫情，以及美國、歐盟和英國制裁催生的影子船隊，都不是短期衝擊，而是全球貿易環境出現結構性轉變的訊號。

  • 影子油輪已超過1,500艘，接近全球油輪船隊的五分之一，且多半缺乏傳統保險。一旦發生碰撞、漏油或其他事故，沿岸國可能得自行負擔高額清理與賠償成本。

供應鏈 新加坡 歐盟

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