瑞銀：明年AI資本支出上看1.2兆美元 聚焦AI、獲利擴散

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮。（圖／瑞銀財富管理投資總監辦公室提供）

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮指出：「AI仍是當前最重要的市場驅動因素之一，我們已將2027年全球AI資本支出預估上調至1.2兆美元。今年以來，全球市場在不確定性環境下展現韌性。我們維持審慎樂觀的看法，主要來自三項核心支撐力量：持續強勁的AI投資支出、企業獲利成長持續擴大，以及通膨逐步降溫。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。」

胡俊禮表示，今年以來，全球市場在不確定性環境下展現韌性，仍維持審慎樂觀的看法，主要來自三項核心支撐力量：持續強勁的人工智慧（AI）投資支出、企業獲利成長持續擴大，以及通膨逐步降溫。然而，市場環境瞬息萬變。無論是AI投資周期、企業獲利前景，或通膨與貨幣政策走向，都可能隨著新數據而調整。因此，與其依賴單一預測，應持續聚焦影響市場的關鍵因素，同時留意不同情境下可能出現的機會與挑戰。

AI仍是當前最重要的市場驅動因素之一。大型科技企業持續加大對資料中心、運算基礎設施及AI應用的投資。瑞銀財管已將2027年全球AI資本支出預估上調至1.2兆美元，反映需求前景依然強勁。

隨著市場焦點由投資規模轉向商業化成果，企業能否持續將AI投資轉化為營收成長與效率提升，將成為決定這波AI浪潮能否延續的關鍵。近期主要雲端服務業者第2季的雲端業務營收平均年增48%，優於市場預期，且較前幾季進一步加速。預期這股成長趨勢可望延續，第3季雲端業務營收增幅有望提升至58%。

亞洲市場同樣展現穩健的成長前景。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。

此外，AI投資帶來的效益正逐步反映在更廣泛的企業獲利表現上。近期財報顯示，美國與歐洲企業獲利普遍優於市場預期，成長動能也由科技產業延伸至工業、金融及消費等領域，顯示市場基礎正變得更加多元。這顯示市場表現正由更多產業共同支撐，有助於提升本輪漲勢的廣度與韌性。

瑞銀財管的基本情境是聯準會今年將維持利率不變。近期數據顯示，美國整體與核心通膨均呈現放緩趨勢，住房相關價格壓力也持續改善。雖然通膨回落過程未必一路平順，但整體方向仍朝向較為穩定的環境發展。

與此同時，聯準會的決策仍將高度依賴經濟數據。對市場而言，真正重要的並非聯準會在個別會議上的決策，而是最新公布的經濟與通膨數據，是否符合預期。若通膨降溫趨勢得以延續，將有助於支持企業獲利及風險資產表現。

胡俊禮表示，對市場前景維持審慎偏正面的看法，但AI投資、企業獲利及通膨發展的變化，仍可能影響市場走向。因此，在掌握投資機會的同時，避免讓投資組合過度依賴單一情境仍相當重要。

在資產配置上，胡俊禮表示，看好多元且具廣度的股票配置，並建議透過分散布局參與AI價值鏈及其他結構性成長主題。隨著獲利成長動能逐步擴大，市場機會也正由大型科技企業延伸至工業、金融、非必需消費品及部分區域市場。

固定收益偏好存續期2至5年的高品質債券，以鎖定當前收益水準。此外，大宗商品有助於提升投資組合多元化程度，並可在通膨預期升溫時發揮一定保護作用。投資組合應在把握成長機會與管理風險之間取得平衡，並維持足夠的靈活性，以因應不同市場情境的變化。