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今年全球折疊手機預計出貨逾億支 蘋果市占可望超越華為

記者林宸誼／即時報導
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Counterpoint Research 8日發布最新全球折疊智慧手機市場預測，預計蘋果折疊iPhone出貨量將超越華為升至全球第二。（路透）

Counterpoint Research 8日發布最新全球折疊智慧手機市場預測，預計2026年底全球折疊智慧手機累計出貨量將突破1億支，其中三星將以38%市占居全球第一，蘋果折疊iPhone出貨量最高可達600萬支、占25%升至第二，華為占22%位列第三。

該機構同時指出，蘋果折疊手機上市初期限制，主要來自供應端，當前折疊手機價格約為傳統直板手機三倍，仍是普及的重要門檻。

快科技報導，Counterpoint預計，隨著蘋果正式入局，以及三星、華為持續推動闊折疊等新形態產品，全球折疊手機市場將進一步提速。

Counterpoint預測，2027年全球折疊手機出貨量預計年增37%，按照這一增長趨勢，市場將在未來三年內再完成下一個累計1億支的出貨目標。

目前，折疊手機在全球智慧手機市場中的占比仍只有約2%，整體規模依然較小，這也代表該品類未來還有較大的增長空間。

廠商方面，三星目前仍是全球折疊手機市場第一大廠商，華為則憑藉豐富的折疊屏產品布局，在大陸市場保持強勁競爭力。

不過，隨著蘋果首款折疊iPhone上市，全球折疊手機市場格局預計將迎來明顯變化。

Counterpoint預測，2026年蘋果折疊iPhone出貨量最高可達600萬支，全球市場份額預計達到25%，直接升至全球第二。

同期，三星預計以38%的市占繼續排名第一，華為預計佔據22%，位列第三。

也就是說，蘋果進入折疊市場的第一年，市占將超過華為，僅次於三星。

值得注意的是，由於蘋果首款折疊iPhone在2026年的銷售窗口相對較短，首年就能拿下25%的市占，也反映出蘋果在高階智慧手機市場的品牌號召力和用戶基礎。

Counterpoint同時指出，蘋果折疊手機上市初期更大的限制可能來自供應端，而非市場需求。

由於前期產能有限，新機發布後短時間內或難以全面放量，隨著後續產能逐步爬坡，產品供應範圍和出貨規模預計也將進一步擴大。

該機構認為，未來折疊手機真正的差異化競爭，仍將落在用戶體驗上，包括生產力、內容消費以及大屏交互等應用場景。

不過，價格依然是折疊手機進一步普及的重要門檻。當前折疊手機價格仍約為傳統直板智慧手機的三倍，因此距離真正走向大眾市場，還需要一定時間。

精華 FAQ

  • Counterpoint預估三星將以38%市占維持第一，蘋果折疊iPhone首年最高可達600萬支、占25%升至第二，華為則以22%位列第三，市場格局因此明顯改變。

  • 雖然蘋果折疊iPhone在2026年的銷售窗口較短，但憑藉品牌號召力、既有用戶基礎與高階市場吸引力，仍有望首年拿下25%市占，直接超越華為。

  • 目前折疊手機僅占全球智慧手機市場約2%，成長空間仍大；但上市初期受供應端與產能限制，加上價格約為直板機3倍，仍是普及的主要門檻。

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