金價若遇美升息 不排除再度回測4300美元

金價 近期在每英兩4400美元附近震盪，臺銀指出，短線趨勢仍偏弱，本周市場焦點將轉向美國通膨數據，若通膨高於預期，恐進一步推升聯準會 升息預期，金價不排除再度回測4300美元尋求支撐；反之若通膨降溫，加上日本及歐洲央行 若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4500美元。

臺銀貴金屬部報告分析，上周金價受美伊衝突升溫、油價走高及聯準會升息預期影響，一度跌破4300美元，後雖反彈至4500美元，然強勁非農數據使市場重新提高9月升息押注，金價回落至4430美元附近。全周呈跌深後反彈再回吐部分漲幅之走勢。技術面觀察金價於4280美元附近止跌後迅速反彈，顯示4300美元仍具一定支撐力道，惟10日均線下移至4500美元附近對金價形成反壓，同時MACD快慢線持續開口向下，顯示短線趨勢仍偏弱。

展望本周，臺銀指出，在美國最新非農報告顯示勞動市場仍然穩健後，市場焦點將轉向通膨數據，美國8月PPI與CPI將成為聯準會9月會議前最重要決策指標，若通膨高於預期，恐進一步推升升息預期，金價不排除再度回測4300美元尋求支撐；反之，若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4500美元，另外美伊上周末再度直接交火，若衝突持續推升油價，仍須留意通膨壓力是否壓過黃金避險買盤。