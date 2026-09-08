日銀升息聲浪高 日圓攀7個月新高

日圓兌美元7日升抵154.06，攀2月底來最高，主因市場幾乎完全押注日銀（央行）本月將升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。最新數據也顯示，日本 政府8月持有的海外證券較前月銳減878億美元，研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

根據彭博資訊的報價，日圓7日一度升值1.4%至154.06。部分交易員指出，美國適逢勞工節，交投清淡，因而放大了市場波動。

也有人認為日圓升破155日圓關卡，是日圓加速升值的原因之一。道富投資管理資深固定收益策略師盧正彥表示：「日圓升破155關卡具重大意義，因為該價位在過去數次干預後一直像地板一樣有撐。」

一名交易員透露，由於155日圓關卡附近設有大量停損單，日圓一升破155日圓便觸發，讓許多交易員賣出美元，進一步推升日圓漲勢。三菱日聯信託銀行外匯與金融產品交易主管則說，一旦日圓升破154，下一個目標恐將直指152日圓。

日本財務省7日公布，8月底外匯存底降至1.208兆美元，較7月底的1.287兆美元銳減796億美元，減幅6.18%，金額和減幅均創歷來最大紀錄。其中，持有的海外證券較前月銳減878億美元，規模接近近日干預匯市的金額。

財務省官員證實，匯市干預是海外證券減少的原因之一。市場估計，日本外匯存底約七成投資於美國公債，因此研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

日本7月30日至8月26日共動用15.4兆日圓買進日圓、賣出美元，創單月最高紀錄，其中部分行動由美國共同參與。這波干預一度把日圓從40年低點、每美元逼近164日圓，拉升至155.20日圓附近。

如今日圓升到比日美聯手干預匯市後還高的水準，正是因為市場目前幾乎完全反映日本銀行9月17至18日升息1碼至1.25%的可能性。

更值得注意的是，向來反對日本銀行升息的高市政府經濟顧問會田卓司，也把原先預估2027年1月升息的時間提前至今年9月，並且預測明年1月前可能再升一次，顯示高市政府內部對於進一步升息的阻力正在減弱。

此外，美元兌日圓目前已跌破20日及周線布林通道的下緣，技術面明顯超賣，因此即使日本升息，美元進一步貶值的空間可能也有限。