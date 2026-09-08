我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

日銀升息聲浪高 日圓攀7個月新高

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日圓兌美元7日升抵154.06，攀2月底來最高，主因市場幾乎完全押注日銀（央行）本月將升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。最新數據也顯示，日本政府8月持有的海外證券較前月銳減878億美元，研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

根據彭博資訊的報價，日圓7日一度升值1.4%至154.06。部分交易員指出，美國適逢勞工節，交投清淡，因而放大了市場波動。

也有人認為日圓升破155日圓關卡，是日圓加速升值的原因之一。道富投資管理資深固定收益策略師盧正彥表示：「日圓升破155關卡具重大意義，因為該價位在過去數次干預後一直像地板一樣有撐。」

一名交易員透露，由於155日圓關卡附近設有大量停損單，日圓一升破155日圓便觸發，讓許多交易員賣出美元，進一步推升日圓漲勢。三菱日聯信託銀行外匯與金融產品交易主管則說，一旦日圓升破154，下一個目標恐將直指152日圓。

日本財務省7日公布，8月底外匯存底降至1.208兆美元，較7月底的1.287兆美元銳減796億美元，減幅6.18%，金額和減幅均創歷來最大紀錄。其中，持有的海外證券較前月銳減878億美元，規模接近近日干預匯市的金額。

財務省官員證實，匯市干預是海外證券減少的原因之一。市場估計，日本外匯存底約七成投資於美國公債，因此研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

日本7月30日至8月26日共動用15.4兆日圓買進日圓、賣出美元，創單月最高紀錄，其中部分行動由美國共同參與。這波干預一度把日圓從40年低點、每美元逼近164日圓，拉升至155.20日圓附近。

如今日圓升到比日美聯手干預匯市後還高的水準，正是因為市場目前幾乎完全反映日本銀行9月17至18日升息1碼至1.25%的可能性。

更值得注意的是，向來反對日本銀行升息的高市政府經濟顧問會田卓司，也把原先預估2027年1月升息的時間提前至今年9月，並且預測明年1月前可能再升一次，顯示高市政府內部對於進一步升息的阻力正在減弱。

此外，美元兌日圓目前已跌破20日及周線布林通道的下緣，技術面明顯超賣，因此即使日本升息，美元進一步貶值的空間可能也有限。

精華 FAQ

  • 主因是市場幾乎完全押注日本銀行9月將升息1碼，帶動交易員轉為看多日圓；同時日圓升破155後觸發大量停損單，也加速了漲勢。

  • 日本8月底外匯存底創紀錄縮水，其中海外證券減少878億美元，財務省也承認匯市干預是原因之一。市場因此推測，日本可能賣出部分美債來籌措干預資金。

  • 部分交易員認為，若日圓再度站穩154甚至進一步升破154，下一目標可能看向152；但美元兌日圓已跌破重要布林通道下緣，技術面偏超賣，後續空間未必很大。

日本

上一則

OpenAI首席科學家：監控技術跟不上AI

下一則

比特幣區塊鏈平台又被駭 Liquid Network遭盜3.2億美元

延伸閱讀

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓
日銀9月會升息嗎？從日本干預匯市金額頻創新高可見端倪

日銀9月會升息嗎？從日本干預匯市金額頻創新高可見端倪
日銀1個月動用了15.39兆日圓干預匯市 創紀錄

日銀1個月動用了15.39兆日圓干預匯市 創紀錄
日圓再破160 美日護盤不到一月失靈 貝森特坦言怕美債遭殃

日圓再破160 美日護盤不到一月失靈 貝森特坦言怕美債遭殃

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌