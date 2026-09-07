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戰火推油 關稅催銅 兩大原物料齊漲 銅價改寫歷史新高

編譯劉忠勇／綜合外電
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全球最大產銅國智利8月銅出口收入降至一年多來最低。（路透）
全球最大產銅國智利8月銅出口收入降至一年多來最低。（路透）

伊朗和美國戰火再起，加上川普政府可能擴大對銅加徵關稅，同時推高兩大關鍵原物料價格。油價在荷莫茲海峽航運風險升高下續漲，銅價則因大量金屬流向美國、倫敦庫存吃緊，改寫歷史新高。

西德州原油周二亞洲盤漲逾每桶92美元，布蘭特原油周一收在97美元。伊朗表示，正和阿曼敲定荷莫茲海峽航運協議，將設置臨時安全航道，但這項安排可能進一步鞏固德黑蘭對這條重要水道的掌控，也引發美國該如何回應的疑問。

美國周末才攻擊伊朗油輪，伊朗則警告，船隻在阿曼附近可能遭到攻擊。美伊過去一周再度交火，打破當地一段時間以來的相對平靜，也升高荷莫茲海峽能源運輸進一步受阻的疑慮。油價上周大漲，自2月底戰事爆發以來已上漲逾30%。

儘管航運風險升高，荷莫茲海峽仍有部分石油流出。美國能源部長萊特上周表示，目前平均每天約有800萬桶石油運出波斯灣，油輪為避免遭到發現，經常關閉船舶自動識別系統。

另一方面，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）位於紅海附近吉贊（Jazan）的石油設施周一再度遇襲。知情人士表示，這次攻擊並未造成重大損害，但當地先前連串攻擊已迫使一座大型煉油廠停產。

除了油價，銅價也刷新歷史紀錄。倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨一度上漲0.8%，每噸漲到14,533美元，超越1月創下的前波高點。銅價今年來已上漲17%，過去一年更大漲47%。

銅價長期受到供需吃緊支撐。全球大型銅礦日益老化，供應成長跟不上資料中心、再生能源和電網需求。不過，這波銅價創高還有更直接的推手：市場預期川普政府可能對精煉銅進口加徵關稅，交易商今年已把數十萬噸銅運往美國，搶賺美國較高銅價帶來的套利機會。

結果是全球銅庫存大量流向美國。全球庫存總量雖仍偏高，但愈來愈集中在美國，LME全球倉庫的銅庫存則大幅下降，短期供應因此吃緊，迫使空頭回補，推升銅價。

智利銅業智庫Cesco資深分析師Cristián Cifuentes表示，這波漲勢「主要是關稅造成銅庫存重新分布，而不是最終需求過旺」，反映的是局部短缺，而非全球需求超過供應。

供應面也面臨壓力。全球最大產銅國智利8月銅出口收入降至一年多來最低，如果下半年產量無法回升，今年全球銅礦供應可能出現2017年以來首次年度萎縮。StoneX Financial金屬主管Michael Cuoco認為，需求強勁成長加上供應困難，將使未來市場更加吃緊，支撐銅價走高。

精華 FAQ

  • 主要因美伊戰火再起、荷莫茲海峽航運風險升高，市場擔憂能源運輸受阻，加上伊朗與美國互相攻擊，帶動原油期貨續漲，上周漲幅已明顯擴大。

  • 直接原因是市場預期美國可能對精煉銅加徵關稅，交易商提前大量把銅運往美國套利，導致LME庫存快速下降、短期供應吃緊，空頭回補進一步推升價格。

  • 報導指出，油價仍受中東地緣風險支撐，銅價則同時面臨關稅擾動與供應老化問題；若需求持續成長、供應恢復不及，未來市場可能維持偏緊格局。

關稅 伊朗 荷莫茲海峽

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