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盼減緩暖化影響 Google攜國泰航空測試AI凝結尾跡避讓技術

中央社／台北7日電
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Google宣布正與國泰航空合作，在亞太地區展開人工智慧（AI）預測飛機凝結尾跡...
Google宣布正與國泰航空合作，在亞太地區展開人工智慧（AI）預測飛機凝結尾跡（contrail，俗稱飛機雲）避讓技術的測試；初步結果顯示，透過AI預測並微幅調整飛行高度，可降低約40%因凝結尾跡造成的暖化效應。國泰航空班機。（聯合報系資料照）

為降低航空業對氣候的衝擊，Google今天宣布正與國泰航空合作，在亞太地區展開人工智慧（AI）預測飛機凝結尾跡（contrail，俗稱飛機雲）避讓技術的測試；初步結果顯示，透過AI預測並微幅調整飛行高度，可降低約40%因凝結尾跡造成的暖化效應。

Google在官方部落格發文說明，飛機在高空寒冷、潮濕的空氣層飛行時，引擎排放的廢氣常在機身後方凝結成白色條狀尾跡。多數尾跡會迅速消散，但部分會擴散為持久性雲層並吸收滯留熱量，凝結尾跡約占航空業整體氣候暖化影響的1/3。

過去幾年，Google致力將凝結尾跡避讓技術從AI預測模型推進到真實飛行測試，涵蓋美國境內與北大西洋航線。這次攜手國泰航空，是Google在亞洲第一個商業航空合作夥伴，測試範圍延伸至超長途航班（航程超過16小時或距離逾1.3萬公里）。

Google指出，凝結尾跡避讓的原理，類似飛行員為繞開亂流而調整航道。透過整合AI預測模型、衛星影像分析與先進氣象情報，系統可在飛機起飛前精確鎖定容易生成尾跡的空域，協助規劃微幅的高度調整，並在安全規範內執行，既不影響飛安也不會干擾旅客。

在實際操作層面，國泰航空透過機上Wi-Fi與專屬電子飛行資料夾（EFF），將動態氣象預測直接傳送至駕駛艙，讓飛行員在不打斷標準飛行作業流程的情況下，獲取即時數據。

Google表示，在初期鎖定100多個目標航班的測試中，有超過80架次遵循凝結尾跡避讓航線；根據Google的衛星影像分析估算，這些航班減少約40%的尾跡暖化效應。其中，「香港－新加坡」航線因空域容易形成持久尾跡，單一航線的避讓調整就貢獻整個試驗逾50%的減排效益。

Google強調，相較於等待新型機隊或替代燃料普及，凝結尾跡避讓是現階段最立即可行、具成本效益的航空減緩暖化解決方案。Google正與國泰航空邁入第二階段更大規模的試飛合作，並攜手非營利倡議組織Contrails.org，持續驗證凝結尾跡避讓技術在亞洲與跨太平洋各類不同營運環境下的運作機制。（編輯：林家嫻）1150907

精華 FAQ

  • 雙方在亞太地區試測AI預測凝結尾跡避讓技術，透過飛行前辨識高風險空域，微幅調整飛行高度以減少持久性尾跡形成，進而降低航空對氣候的暖化影響。

  • 因為部分凝結尾跡會擴散成持久性雲層並吸收熱量，約占航空整體氣候暖化影響的1/3。Google估算，測試航班可因此減少約40%的尾跡暖化效應。

  • 國泰透過機上Wi-Fi與專屬電子飛行資料夾，把動態氣象預測直接送進駕駛艙，讓飛行員在不打斷標準流程下接收資訊，並依安全規範執行微幅高度調整。

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