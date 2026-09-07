記憶體多缺？明年恐加劇 韓券商：截至第3季 三星、SK海力士庫存不到十天

南韓券商把三星電子和SK海力士列為半導體首選股。（美聯社）

南韓 券商表示，三星 電子和SK海力士的記憶體庫存不到十天，明年或許會出現史上最嚴峻的供給吃緊，將這兩家記憶體大廠列為半導體首選股。

首爾經濟日報報導，KB證券研究主管金東元（音譯）7日指出 ：「截至第3季，三星和SK海力士的記憶體庫存，降至低於十天，這不只單是需求復甦造成，供給數量很有可能徹底不足。有鑑於此，可銷售的記憶體數量在明年見底，或許會成為現實。」

KB證券認為，不只高頻寬記憶體（HBM）供給短缺，AI投資也推升伺服器DDR5與企業級固態硬碟（eSSD）需求，恐導致DRAM和NAND等各類記憶體，均供給吃緊。

該公司預測，DRMA和NAND的位元需求成長，明年將超出供給十個百分點以上。由於難以增產滿足需求，記憶體缺貨可能會加劇。

記憶體前景暢旺，但三星和SK海力士股價陷入激烈修正，過去三個月來雙雙從高點暴跌38%，預估本益比只剩三倍左右。金東元表示，由於股價遭嚴重低估，預料將出現強勢的價格重估。