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記憶體多缺？明年恐加劇 韓券商：截至第3季 三星、SK海力士庫存不到十天

編譯陳苓／綜合外電
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南韓券商把三星電子和SK海力士列為半導體首選股。（美聯社）
南韓券商把三星電子和SK海力士列為半導體首選股。（美聯社）

南韓券商表示，三星電子和SK海力士的記憶體庫存不到十天，明年或許會出現史上最嚴峻的供給吃緊，將這兩家記憶體大廠列為半導體首選股。

首爾經濟日報報導，KB證券研究主管金東元（音譯）7日指出 ：「截至第3季，三星和SK海力士的記憶體庫存，降至低於十天，這不只單是需求復甦造成，供給數量很有可能徹底不足。有鑑於此，可銷售的記憶體數量在明年見底，或許會成為現實。」

KB證券認為，不只高頻寬記憶體（HBM）供給短缺，AI投資也推升伺服器DDR5與企業級固態硬碟（eSSD）需求，恐導致DRAM和NAND等各類記憶體，均供給吃緊。

該公司預測，DRMA和NAND的位元需求成長，明年將超出供給十個百分點以上。由於難以增產滿足需求，記憶體缺貨可能會加劇。

記憶體前景暢旺，但三星和SK海力士股價陷入激烈修正，過去三個月來雙雙從高點暴跌38%，預估本益比只剩三倍左右。金東元表示，由於股價遭嚴重低估，預料將出現強勢的價格重估。

精華 FAQ

  • 因為截至第3季，兩家公司記憶體庫存已降至不到10天，顯示供給量可能已徹底不足；再加上AI相關需求持續升溫，明年可銷售記憶體恐見底，缺貨風險升高。

  • KB證券認為不只HBM會短缺，AI投資也將推升伺服器DDR5與企業級固態硬碟eSSD需求，因此DRAM與NAND等各類記憶體都可能面臨供給吃緊。

  • 兩家公司股價在過去3個月都從高點暴跌約38%，預估本益比只剩約3倍，KB證券因此認為股價被嚴重低估，未來可能出現明顯的價格重估。

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