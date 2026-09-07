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高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用

編譯劉忠勇／綜合外電
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高盛指出，如果中東船運遇襲情況加劇，油價最高可能漲至每桶120美元。（路透）
高盛指出，如果中東船運遇襲情況加劇，油價最高可能漲至每桶120美元。（路透）

高盛指出，如果中東船運遇襲情況加劇，油價最高可能漲至每桶120美元，並建議投資人布局天然氣和柴油，以掌握能源價格上漲的機會。

高盛全球大宗商品研究共同主管史楚文（Daan Struyven）接受彭博電視訪問時說：「過去幾天的情勢顯示，航運受阻範圍擴大、情況惡化的風險不容忽視。」

美國和伊朗持續在荷莫茲海峽問題上僵持，帶動原油漲至7月以來最高。美國近日攻擊伊朗油輪，德黑蘭則宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區。美國海軍也繼續封鎖伊朗港口，同時護送其他產油國船隻駛離當地。

高盛預測，在油價上漲情境下，油價可能升至每桶120美元；如果中東石油出口恢復正常，則可能回落至80美元。布蘭特原油最近報每桶約97美元。

持續逾六個月的戰事和美伊僵局，已推升各類能源價格，其中天然氣和石油產品漲幅更超過原油。工業燃料柴油今年以來價格已漲逾一倍。

史特魯文說：「我們認為原油仍有相當大的上漲空間，但建議投資人做多全球天然氣和成品油，來防範地緣政治風險，因為這兩個市場受到的供應衝擊比原油更大。」

史楚文並表示，中國預料將繼續在原油市場發揮「穩定力量」，油價升高時減少進口，抑制價格漲勢；但在天然氣和成品油市場，中國並未發揮同樣作用。

中國8月海運原油進口量較7月略為回升，但仍比伊朗戰事爆發前低近四成。中國是全球最大原油進口國。大宗商品分析機構Kpler彙整的資料顯示，中國8月海運原油進口量為每日714萬桶，高於7月的693萬桶。

亞洲8月海運原油進口量為每日2,264萬桶，略低於7月的2,340萬桶；和2月底前的三個月平均每日2,693萬桶相比，則減少429萬桶，降幅16%。

精華 FAQ

  • 高盛認為，若中東船運受襲與航運受阻情況進一步加劇，原油價格最高可能升至每桶120美元，顯示地緣政治風險仍可能明顯推升能源市場。

  • 高盛表示，天然氣與成品油市場受到供應衝擊的程度通常比原油更大，因此在地緣政治風險升高時，做多這些品項更能掌握能源價格上漲機會。

  • 高盛認為中國仍是原油市場的穩定力量，當油價上升時會減少進口以抑制漲勢；但在天然氣與成品油市場，中國並未發揮同樣的調節效果。

高盛 油價 荷莫茲海峽

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