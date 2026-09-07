我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑對菊花品種 為秋季庭院增色

孩子幾歲能獨自出門？5歲童走去池塘 母遭起訴

晶片股、外資雙助攻 韓元衝近兩年最高 升值太快反成政府隱憂

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以...
韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。（美聯社）

韓元周一升至近兩年最高價位 ，半導體股大漲，加上外資持續買進南韓股市，為韓元提供支撐。

韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。衡量漲勢動能的相對強弱指數（RSI）也升至2013年以來最高，凸顯韓元近日升勢之快。南韓Kospi指數周一收盤大漲4.4%。

南韓股市周一由三星電子和SK海力士等晶片股領漲。交易所資料顯示，外資買超Kospi成分股逾1.8兆韓元（約13億美元），連續三個交易日買超。外資持續湧入韓股，可望進一步支撐韓元，但如此快速的升勢恐怕難以持久。

紐約梅隆銀行資深策略師余修遠（Geoffrey Yu）指出，韓元今年來已升值約6%，漲勢看來愈來愈過頭，可能促使南韓資產管理業者解除海外資產避險部位，或使散戶再度增加海外股票投資。

韓元午後漲幅縮小至0.4%。韓聯社旗下Yonhap Infomax報導，南韓國民年金公團（NPS）已停止外匯避險，重新買進美元。彭博資訊詢問時，國民年金公團不予置評。

新韓銀行經濟學家Paik Seokhyun表示，近幾周市場已累積大量做多韓元部位，因此這項消息被解讀為南韓當局可能開始對韓元升值速度感到不安，引發空頭回補美元。

精華 FAQ

  • 主要來自南韓半導體股強勢上漲，以及外資持續買進Kospi成分股，帶動資金流入韓股並支撐韓元匯價。

  • 韓元盤中一度升至1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來新高；RSI也攀上2013年以來最高，顯示漲勢過熱。

  • 因為升勢過快可能促使資產管理業者解除海外資產避險，或讓散戶增加海外投資，且國民年金公團傳出已停避險買回美元，顯示當局憂心升值速度失控。

南韓

上一則

AI熱潮也帶旺債市 外資39億美元湧入馬來西亞債券 創新高

下一則

海信攜逼真色彩、眼部舒適度與沉浸式娛樂 亮相2026年IFA展會

延伸閱讀

AI熱潮灌頂 南韓晶片出口暴增209% 央行更有底氣偏鷹

AI熱潮灌頂 南韓晶片出口暴增209% 央行更有底氣偏鷹
半導體熱潮太旺 南韓連續第二次升息防通膨 並上修GDP成長預測

半導體熱潮太旺 南韓連續第二次升息防通膨 並上修GDP成長預測
南韓散戶追高報酬率 轉抱股權連結證券

南韓散戶追高報酬率 轉抱股權連結證券
比特幣「辛奇溢價」重現預示續漲？ 分析師：別急著看多

比特幣「辛奇溢價」重現預示續漲？ 分析師：別急著看多

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...
波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死

波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死