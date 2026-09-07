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AI熱潮也帶旺債市 外資39億美元湧入馬來西亞債券 創新高

編譯季晶晶／綜合外電
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AI熱潮吸引外資湧入馬來西亞債市，也帶動令吉8月升值逾1%。（路透）
AI熱潮吸引外資湧入馬來西亞債市，也帶動令吉8月升值逾1%。（路透）

馬來西亞債券8月吸引創紀錄資金流入，主因是市場看好AI熱潮將帶動這個東南亞國家的經濟。AI帶來的利多，已從資料中心投資擴散至債券與匯市。

外國投資人總共投入39億美元，買進馬來西亞公債與公司債，創馬來西亞國家銀行（Bank Negara Malaysia）自2016年開始統計以來的單月最大流入金額。

馬來西亞已崛起成為東南亞主要的資料中心樞紐，吸引甲骨文（Oracle）和亞馬遜（Amazon）等企業的數十億美元投資。這股資金流也為馬來西亞貨幣令吉帶來支撐，令吉8月升值超過1%，表現名列亞洲貨幣的前段班。

RBC Capital Markets駐新加坡亞洲總體經濟策略師Abbas Keshvani表示，馬來西亞是AI贏家，不僅出口成長強勁，也持續吸引外國直接投資，因此受到全球資金青睞。

精華 FAQ

  • 主要因市場看好AI熱潮將推升馬來西亞經濟，帶動資料中心投資、出口與外資流入，進而提升公債與公司債的吸引力。

  • 外國投資人合計投入39億美元，買進馬來西亞公債與公司債，創下馬來西亞國家銀行自2016年開始統計以來的單月最高流入。

  • AI帶來的資金也支撐了馬來西亞令吉，8月升值超過1%；同時，馬來西亞因資料中心投資與外資青睞而被視為AI受惠國。

債券 東南亞 Amazon

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