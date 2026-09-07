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全球股市漲勢遇三大逆風 專家喊保守為上

財經新聞組／綜合報導
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全球股市9月上漲動能遭遇的逆風增強，包括長債殖利率上漲、Fed升息風險未消除及美...
全球股市9月上漲動能遭遇的逆風增強，包括長債殖利率上漲、Fed升息風險未消除及美伊新衝突。（路透）

彭博資訊分析，全球股市9月上漲動能遭遇的逆風增強，挑戰包括長債殖利率上漲、美國聯準會（Fed）9月升息風險未消除，以及美國與伊朗爆發新一輪衝突，致使國際油價居高不下。專家建議客戶，近期應採取守勢。

荷莫茲海峽經過近一個月的相對平靜期之後，美伊兩國再次爆發衝突。美軍中央司令部5日表示，已打擊三艘伊朗油輪，並擊沉其中一艘，以報復之前伊朗向兩艘美國海軍軍艦發射彈道飛彈，「我們向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）傳達明確訊息：如果你們攻擊我們兩艘船，我們將以更高的經濟成本，打擊三艘」。

IRGC則在6日表示，已瞄準三艘使用荷莫茲海峽未授權航線的油輪、與一些與美國有關連的船舶，並且攻擊一架美國海軍無人機、及美軍一艘企圖進入荷莫茲海峽的無人水面艦艇。

伊朗外交部長卡巴利夫同日警告，「即刻起，任何對伊朗利益與安全的攻擊，將遭遇更快、更沉重、更痛苦的回應」。

這番交火顯示美伊依然互不退讓，也將維持國際油市投資人的緊張情緒，牽動通膨與美債殖利率前景。

在美國8月就業報告推升Fed的升息預期後，本周五（11日）出爐的8月消費者物價指數將是Fed 9月決策前的最後一份物價報告，尤其值得關注。

隨著油價上漲，8月整體CPI年升率預料將維持在3.4%，但核心CPI年升率預估將降至2.4%，為2021年來最低，可能讓Fed對於9月按兵不動更為安心，若核心CPI意外上揚，Fed鷹派陣營的聲勢將更為壯大。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期美國9月升息1碼的機率為59.4%，略高於一周前的57%。

全球股市9月的報酬率向來較差，美國尤其明顯，彭博分析顯示，美股9月報酬率平均落後其他11個月1.81個百分點，10月之後才會回升。而且隨著美國期中選舉愈來愈近，政治紛擾勢將加深。

Evercore ISI的股票、衍生性商品及量化策略團隊主管伊曼紐（Julian Emanuel）也建議客戶，近期採取「守勢」。

精華 FAQ

  • 彭博資訊指出，9月股市動能同時受長債殖利率上升、Fed升息風險未除，以及美伊衝突推升油價等因素壓制，整體環境對風險資產不利。

  • 荷莫茲海峽周邊交火使供應中斷風險升高，國際油價因此維持高檔，進一步牽動通膨預期與美債殖利率走勢，讓市場避險情緒升溫。

  • 投資人最關注11日公布的8月CPI，因它是Fed 9月會議前最後一份重要物價報告；若核心CPI意外上揚，9月升息1碼的機率可能再提高。

美伊 伊朗 荷莫茲海峽

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