精品消費降溫 LVMH回吐疫後股價漲幅、市值腰斬

精品指標業者路易威登酩軒（LVMH ）集團新冠疫情 以來的股價漲幅，已幾乎全數回吐，主要受到地緣政治動盪與通膨的衝擊。顧問業者貝恩公司（Bain）估計，過去三年約6000萬名消費者已停止購買精品。

英國金融時報（FT）報導，在新冠疫情帶動精品支出大幅成長，使LVMH市值在2023年4月23日衝上4528.48億歐元（約5259億美元），成為歐洲首家市值5000億美元的企業後，迄今已縮水超過一半，到今年9月4日降至2122.35億歐元（約2464億美元），逼近2020年1月、疫情爆發前不久的水準。

即使LVMH去年持續營運部門的獲利達178億歐元（207億美元），比2019年高出逾50%，股價仍持續下跌。

精品業不景氣始於約三年前，當時通膨開始壓縮中產階級支出能力，美國貿易爭端與中東戰事進一步加劇產業頹勢。貝恩估計，過去三年約6000萬名消費者停止購買精品，約占整體精品客群15%，其中多數屬於所謂的「仰慕型」消費者。精品品牌也因調漲價格，許多商品價格較2019年上漲50%至70%，未能積極留住這群人。

GAM基金公司經理賽瑞達（Flavio Cereda）表示，「仰慕型」消費者通常在「感覺良好」時才會購買精品，但目前中產階級財務狀況不佳，而LVMH雖擁有不少高端客戶，卻非業績的主要來源。

賽瑞達說，LVMH的問題在於，該股已成為投資人押注「仰慕型」消費者支出的管道。其他投資人也指出，避險基金也常透過LVMH股票，押注整體精品業市場情緒，放大了股價的漲跌幅度。

這波低迷對各品牌衝擊不一。客群更高端的愛馬仕（Hermes）表現突出，Gucci母公司開雲集團（Kering）與Burberry則名列後段班。