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AI搶晶片引發「記憶體末日」 消費電子產品在可預見未來恐續漲

編譯吳孟真／綜合外電
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分析師表示，消費電子裝置的跌價趨勢正在逆轉，在可預見的未來，日常電子產品可能持續...
分析師表示，消費電子裝置的跌價趨勢正在逆轉，在可預見的未來，日常電子產品可能持續漲價。（路透）

英國金融時報（FT）分析，人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，形成所謂的「記憶體末日」（RAMageddon），帶動晶片價格上漲，並扭轉消費電子裝置長年來的跌價趨勢，在可預見的未來，日常電子產品可能會持續漲價。

英國零售商協會（BRC）首席經濟學家迪隆（Harvir Dhillon）表示，AI投資熱潮推高記憶體晶片與其他零組件成本，扭轉了過去消費者常能以較低價格，買到性能增強電子裝置的趨勢。Counterpoint研究總監黃明生則說，供應短缺已影響消費電子產品「幾乎所有品項」。

其中包含智慧手機、個人電腦和遊戲主機使用的動態隨機存取記憶體（DRAM）。超大規模雲端業者的DRAM需求激增，加上晶片製造商把產能轉向AI使用的高頻寬記憶體（HBM），使消費電子產品使用的晶片供應吃緊。

Counterpoint的資料顯示，DRAM價格過去一年已上漲四倍，合約價每季上漲10%至20%。另據國際數據資訊公司（IDC），電子產品製造商與零售商為因應成本飆升，最多已漲價20%。

蘋果6月調漲部分筆電和平板價格，高階機型最多漲300美元。微軟、Sony和任天堂等遊戲機製造商近幾個月也調漲價格，單台遊戲機最多漲150美元。由於遊戲機主要靠軟體與訂閱獲利，業者吸收硬體成本的空間有限。

任天堂5月表示，「零組件成本上升，尤其記憶體」，使成本意外增加1,000億日圓（約6.4億美元），相當於全年營業利益約三成。Steam遊戲平台營運商Valve也放緩掌上型遊戲機Steam Deck生產，並調高新遊戲機售價。

手機方面，黃明生指出，智慧手機使用的DRAM價格過去一年上漲250美元，預料這波成本將在秋季轉嫁至手機售價。

漲價也可能打擊需求。Ampere分析公司指出，若Sony或微軟推出售價1,000美元以上的遊戲機，相較目前約700美元價位，未來五年銷量最多可能下滑43%。

分析師預期，消費電子產品製造商將提高產品規格，以合理化漲價，但平價品牌較難採取這種高階化策略。黃明生表示，小米、Oppo和Vivo等主打平價產品的大陸業者「苦不堪言」，因其客群難以承受漲價。

迪隆表示，只要AI超級周期持續，電子產品漲勢料將延續，「目前仍是初期階段」，「後面還有更多漲幅在醞釀」。

人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，推升晶片與零組件成本。（路透）
人工智慧（AI）熱潮引發記憶體晶片短缺，推升晶片與零組件成本。（路透）

精華 FAQ

  • 主因是AI資料中心大量搶購記憶體晶片，促使晶片廠把產能轉向HBM等AI用記憶體，導致消費電子所需的DRAM供給吃緊，進而推升整體零組件成本。

  • 受影響品項包括智慧手機、個人電腦、筆電、平板與遊戲主機。蘋果、微軟、Sony、任天堂與Valve等業者都已調價或調整生產，反映成本壓力已擴散。

  • 分析師認為，若售價持續上升，部分高價遊戲機銷量可能明顯下滑。業者則可能透過提高規格來合理化漲價，但主打平價市場的品牌較難轉嫁成本。

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