活動突喊卡 藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

圖為2024年4月的日本「藏壽司」東京銀座店內1景。（美聯社）

日媒5日報導，日本 知名迴轉壽司店「藏壽司」同日宣布，自6日起，停止和備受歡迎的動漫「吉伊卡哇」扭蛋聯名活動。

據報導，突然宣布該活動喊卡的原因是藏壽司員工有「不當行為」。