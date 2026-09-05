活動突喊卡 藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當
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日媒5日報導，日本知名迴轉壽司店「藏壽司」同日宣布，自6日起，停止和備受歡迎的動漫「吉伊卡哇」扭蛋聯名活動。
據報導，突然宣布該活動喊卡的原因是藏壽司員工有「不當行為」。
日本媒體5日報導，藏壽司同日宣布，自6日起停止與動漫「吉伊卡哇」的扭蛋聯名活動，等於臨時喊卡這項合作。 報導指出，活動突然中止的原因與藏壽司員工的「不當行為」有關，但內文未進一步說明具體細節，因此僅能確認是內部因素導致。 最重要的是，原本受歡迎的「吉伊卡哇」扭蛋聯名被迫提前結束，且決策是由藏壽司在5日宣布、並從6日起立即生效。
精華 FAQ
日本媒體5日報導，藏壽司同日宣布，自6日起停止與動漫「吉伊卡哇」的扭蛋聯名活動，等於臨時喊卡這項合作。
報導指出，活動突然中止的原因與藏壽司員工的「不當行為」有關，但內文未進一步說明具體細節，因此僅能確認是內部因素導致。
最重要的是，原本受歡迎的「吉伊卡哇」扭蛋聯名被迫提前結束，且決策是由藏壽司在5日宣布、並從6日起立即生效。
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