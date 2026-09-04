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傳瑪莎拉蒂正與華為、江淮談合作擬推雙標電動車 目標2027年量產

記者林宸誼／即時報導
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作為品牌重振計畫的一部分，斯特蘭蒂斯（Stellantis）旗下的瑪莎拉蒂正加速...
作為品牌重振計畫的一部分，斯特蘭蒂斯（Stellantis）旗下的瑪莎拉蒂正加速推進在大陸與華為及江淮汽車建立戰略聯盟的合作方案，該項目將採用「雙標策略」，目標是在 2027 年之前推動該合作全面落地並投入營運。(路透)

作為品牌重振計畫的一部分，斯特蘭蒂斯（Stellantis）旗下的瑪莎拉蒂正加速推進在中國與華為及江淮汽車建立戰略聯盟的合作方案，該項目將採用「雙標策略」，目標是在 2027 年之前推動該合作全面落地並投入營運。

路透、義大利日報「Milano Fiananza」報導，知情人士透露，瑪莎拉蒂在與華為和江淮汽車的聯合開發專案中已取得實質性進展。儘管該協議尚未正式敲定，但大部分關鍵阻礙均已掃清。

據悉，涉事各方針對該特定合作案實際上已暗中推進數月，最終將落地為瑪莎拉蒂與尊界之間的深度協同，目前各方磋商正朝著預期方向穩步推進，談判時間表進一步明確，達成正式協定的機率大幅提升。

三家企業現階段正致力於聯合開發首款電動車型，該原型車目前已進入前期工業造型設計階段，一旦合作框架協定正式簽署，整車最快將於2027 年底前實現量產下線。

IT之家報導，該項目還將引入汽車行業的「雙標策略」，基於同一工程底盤平台研發的同一款車型，在中國市場將掛牌「尊界」銷售，在海外市場則將懸掛瑪莎拉蒂的「三叉戟」車標。

目前，該車型的具體製造產線將落戶於義大利本土還是中國生產基地，尚未完全確定。

報導還提到，該專案只是瑪莎拉蒂未來整體規劃的其中一環，瑪莎拉蒂目前仍在並行推進多項處於方案論證階段的整車專案，完整的戰略藍圖將於今年年底舉辦的投資者日上正式對外公布。

斯特蘭蒂斯集團並未正面回應與華為及江淮汽車進行接洽的具體細節。該集團解釋稱，「在常規業務開展過程中，斯特蘭蒂斯會圍繞多項議題與全球各地的行業夥伴保持常態化溝通，其核心宗旨始終是為客戶提供最佳的出行解決方案。」並補充表示不會對市場傳聞發表評論。

精華 FAQ

  • 報導指出，瑪莎拉蒂正與華為及江淮汽車推進戰略聯盟合作，三方已就聯合開發專案取得實質進展，但正式協議尚未簽署，仍在持續磋商中。

  • 雙標策略是指同一工程底盤平台打造的車型，在中國市場以「尊界」品牌銷售，在海外市場則掛上瑪莎拉蒂的三叉戟車標，形成不同市場對應不同品牌定位。

  • 目前原型車已進入前期工業造型設計，若合作框架協定順利簽署，整車最快可於2027年底前量產下線；至於產線設在義大利或中國，仍未最終確定。

電動車 義大利 華為

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