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緊身褲賣不動「產品乏善可陳」 Lululemon財報冷颼颼

編譯季晶晶／綜合報導
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Lululemon第2季營收與同店銷售均不如預期，拖累股價崩跌。（路透）
Lululemon第2季營收與同店銷售均不如預期，拖累股價崩跌。（路透）

運動服飾大廠Lululemon Athletica連續第二季下修全年業績展望，加上第2季營收與同店銷售均不如預期，4日早盤股價重摔逾18%，自2025年初以來累計暴跌近七成。這讓即將在下周接掌兵符的新執行長歐尼爾（Heidi O'Neill）面臨嚴峻考驗，她必須設法扭轉產品創新不足、市占持續流失的困境。

Lululemon將2026會計年度營收預測調降至103.5億至105億美元，從原先預估的持平至最多下滑1%，大幅下修為年減5%至7%。每股盈餘預估同步調整，由10.95至11.15美元降至9.48至9.73美元。

截至8月2日止的第2季財報表現慘淡。Lululemon營收年減4%至24.2億美元，低於市場預期的24.6億美元。同店銷售大跌9%，是疫情以來首度出現負成長。淨利為3.292億美元，不如去年同期的3.709億美元。不過，受惠於1.345億美元關稅退款及410萬美元相關利息，毛利率逆勢增加2個百分點至60.5%。

區域表現方面，向來是營收支柱的美洲市場營收衰退8%，遠不如去年同期1%的正成長。中國市場按固定匯率計算的營收也意外下滑2%，與去年同期24%的增幅形成強烈對比。Lululemon先前在萬里長城舉辦行銷活動，表演竟然用了日式太鼓，引發負面評論，也是當地業績轉弱的因素之一。

品牌競爭力下滑，才是更深層的病灶。GlobalData董事總經理桑德斯直言，該公司產品組合乏善可陳，非核心商品過多，既無時尚感也缺乏技術創新，「消費者已經不願意為平庸產品支付溢價」。

Lululemon的核心商品緊身褲銷量驟降約20%，該公司雖然試圖轉向時下流行的寬鬆版型，但至今未能填補需求缺口。

即將走馬上任的歐尼爾背負沉重期待，但市場對她質疑不斷。她過去在Nike任職的後期，該品牌正好陷入低潮，華爾街因此對這項人事任命多所保留。投資人將密切觀察她能否迅速推動產品創新、重振品牌吸引力，並從Alo Yoga及Vuori等新興對手的手中把市占搶回來。

精華 FAQ

  • 公司將2026會計年度營收預測降至103.5億至105億美元，並把每股盈餘預估下修至9.48至9.73美元，主因是第2季營收、同店銷售與區域表現都不如預期。

  • 第2季營收年減4%至24.2億美元，同店銷售大跌9%，是疫情以來首度負成長；淨利也低於去年同期，顯示需求與成長動能同步放緩。

  • 外界認為公司產品組合乏善可陳，核心緊身褲銷量又大減約20%，若無法加速創新並找回時尚與技術優勢，恐持續被Alo Yoga與Vuori等對手搶走市占。

Lululemon

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