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南韓傳統證券代幣化 明年2月上線

編譯林聰毅／綜合報導
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南韓政府計畫打造基礎設施，將股票、債券及基金等傳統證券代幣化，並在這套系統預定於明年2月上線前，將證券型代幣發行（STO）的範圍擴大到零碎投資商品之外。

韓國金融委員會（FSC）與金融監督局（FSS）日前公布相關政策方向，目標是在現有資本市場架構上建立數位化交易體系，並為未來穩定幣的支付基礎設施奠定基礎。

所謂「代幣化證券」是指將證券以數位形式呈現，並透過區塊鏈分散式帳本技術進行發行及交易。市場上常將代幣化證券與零碎投資混為一談，但兩者實際並不相同，零碎投資是將特定資產拆分成較小投資單位，而代幣化證券則是描述證券的發行與交易方式，其適用範圍更廣，允許使用分散式帳本系統以代幣化形式發行和交易股票、債券和基金等傳統證券。

FSC副主席權大永（Kwon Dae-young，音譯）表示，政府將採取戰略性方法打造一個新數位資本市場，不僅要讓證券代幣超越零碎投資，更希望將股票、債券及基金等既有金融商品納入代幣化體系。

根據政府的規畫， 南韓將分三階段推動證券代幣化。

債券 南韓

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