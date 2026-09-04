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日圓一度升破156 日銀可能升息1碼

編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導
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日圓兌美元在紐約2日早盤突然急升，3日漲勢繼續擴大，一度升破156，引發市場戒備。東京當局再度進場干預的猜測再起，且隨著利率決策時間逼近，市場如今已完全認定日本銀行（央行）將升息1碼。

日圓連兩天走強，繼2日升值近1%後，3日一度升至155.85日圓，是8月初以來高點，這波升勢最初由日銀政策委員高田創點燃。他2日在札幌發表演講，暗示日銀可能加快升息步伐或擴大調升幅度，他說，升息幅度「未必非得是1碼」，一般而言，連續升息也可能是選項。

日銀總裁植田和男先前也暗示，決策時將考量物價上漲風險。隔夜指數交換市場目前已完全反映日銀9月升息1碼。

此外，貝森特近來公開要求日銀「做正確的事」，並呼籲日本結束「通貨再膨脹」政策。他本周在G20會議期間和植田會面，討論穩定通膨預期及避免匯率過度波動的重要性。

然而，日銀如今似乎進退兩難。若9月不升息，不僅會讓市場措手不及，也可能使日圓再度重挫，加劇輸入性通膨；若只升1碼，在高田已拋出更大幅度或連續升息可能性的說法後，效果也可能打折。市場上部分動向甚至已率先押注，期待央行一次升2碼。

日銀3日公布的數據顯示，東京2日並沒有大規模干預外匯市場跡象，代表當天匯率劇烈波動更可能是交易員在升息預期重新調整之際反應敏感所致。

精華 FAQ

  • 主因是市場重新調整對日銀升息的預期，加上高田創暗示可能加快升息或擴大幅度，帶動日圓連兩天走強，3日一度升至155.85。

  • 隔夜指數交換市場已幾乎完全反映，認定日銀9月將升息1碼。投資人也因此密切觀察是否會出現更強的政策訊號或更大幅度調整。

  • 若不升息，日圓恐再度走弱並加劇輸入性通膨；若只升1碼，又可能因高田釋出的更鷹派訊號而顯得力度不足，市場甚至有人押注一次升2碼。

央行

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