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荷蘭央行黃金大轉移 怕地緣政治風險 86公噸撤離美加轉存倫敦

編譯周辰陽／即時報導
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荷蘭中央銀行2日證實，因地緣政治風險，將86公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦...
荷蘭中央銀行2日證實，因地緣政治風險，將86公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦。資料照片。（路透）

荷蘭中央銀行（DNB）2日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的86公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

BBC報導，這批黃金在3月至8月間完成轉移，其中27公噸金條從紐約和渥太華運至荷蘭宰斯特（Zeist），數量與品質相近的黃金隨後運往倫敦，無須熔化重鑄；其餘則透過在紐約出售黃金，再於倫敦買回完成。

DNB表示，「結合買賣流程與實體運輸，使荷蘭央行得以分散這類複雜實體黃金轉移涉及的風險」。倫敦是全球最大實體黃金交易中心，危機發生時，比存放在美國或加拿大更容易動用。

截至2025年底，荷蘭黃金總庫存為612.4公噸，估值722億歐元。DNB宣布轉移黃金前，31.3%的黃金存放在紐約，19.7%存放在渥太華，如今兩地占比均降至18.5%；倫敦占比則從18.1%提高至32.1%，另有30.8%的黃金儲備存放在荷蘭。

DNB總裁斯萊彭（Olaf Sleijpen）表示，黃金轉移行動「是強化我們韌性與準備工作所必要的」，但DNB並未披露如此大量黃金如何跨越大西洋運送，也未證實所稱「地緣政治動盪」具體所指為何。

精華 FAQ

  • 荷蘭央行表示，主要是因應日益加劇的地緣政治動盪，希望把黃金放在全球最大實體黃金交易中心倫敦，以便危機發生時更容易交易與動用。

  • 這批黃金在3月至8月間完成調整，其中27公噸先由紐約和渥太華運回荷蘭，再以相近數量與品質的黃金送往倫敦；其餘則透過賣出後在倫敦買回。

  • 荷蘭總黃金庫存為612.4公噸，倫敦占比由18.1%升至32.1%，美國紐約與加拿大渥太華則都降至18.5%，另有30.8%仍存放在荷蘭境內。

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