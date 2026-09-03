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諾基亞拚AI基礎設施奏效 重返歐洲藍籌股

編譯吳孟真／綜合報導
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芬蘭電信設備大廠諾基亞本月將重新納入歐洲藍籌股指數Euro STOXX 50。(...
芬蘭電信設備大廠諾基亞本月將重新納入歐洲藍籌股指數Euro STOXX 50。(路透)

芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）本月將重新納入歐洲藍籌股指數Euro STOXX 50，福斯汽車（VW）將遭剔除。這項調整反映諾基亞從電信設備轉向、聚焦於人工智慧（AI）基礎設施業務的策略奏效，也凸顯歐洲汽車業的困境。

指數編製商Stoxx 1日宣布，諾基亞將於9月21日開盤前重新納入歐股Euro STOXX 50指數，該公司此前一年遭到剔除。

隨著OpenAI、Meta和字母等科技大廠競相興建資料中心，諾基亞也搭上熱潮，股價過去一年來上漲超過一倍，今年累計上漲約90%，6月更一度觸及近18年來最高點。

投資人看好該公司積極布局AI與雲端基礎設施，也逐漸接受其新定位：一家AI基礎設施業者。諾基亞銷售的設備和軟體，就如同AI領域的物流與配送系統，包含連接伺服器的交換器，以及在伺服器之間導引資料流量的路由器。

諾基亞旗下傳統行動通訊業務的營收，仍占整體營收一半以上，但持續下滑。在前執行長倫德馬克帶領下，該公司去年2月以23億美元收購專攻光纖網路的英飛朗，進一步涉足雲端服務、資料中心和光纖網路等較新技術。

研調機構Omdia研究總監雷德帕斯指出，諾基亞在北美光纖網路市場的市占率，從2024年的6.3%提高至2025年的27.3%，僅次於Ciena，後者以50.1%的市占率居冠。

現任執行長霍塔德去年上任後，進一步擴大AI基礎設施業務。去年10月，輝達（Nvidia）斥資10億美元取得諾基亞2.9%股權，作為雙方產品合作協議的一環，為諾基亞轉型增添助力。

在此同時，福斯汽車遭到Euro STOXX 50指數剔除，反映其股價過去一年的疲弱表現。福斯不僅面臨陸廠的激烈競爭，削減成本方面也不順遂，轉型電動車所需高昂支出也構成壓力，股價今年來已下跌近27%。

Euro STOXX 50指數調整後，法國公用事業公司Engie也將於21日納入，荷蘭資訊服務公司Wolters Kluwer則將遭剔除。Engie股價過去一年累計上漲近40%，Wolters Kluwer股價則走低。

精華 FAQ

  • 主因是公司成功從傳統電信設備轉向AI基礎設施，並受資料中心投資熱潮帶動，股價與市場評價同步走強，因此被重新納入歐洲藍籌股指數。

  • 成長動能主要來自AI與雲端基礎設施，包括交換器、路由器、光纖網路與資料中心相關設備；此外，收購英飛朗也強化了其在光纖網路市場的布局。

  • 福斯近一年股價表現疲弱，面臨中國車廠競爭、成本削減不順，以及電動車轉型帶來的高昂支出壓力，因此被指數剔除，反映歐洲汽車業困境。

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