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雪佛龍砸70億元投資委內瑞拉 5年內石油產量將翻倍

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美國能源部長萊特（Chris Wright，左）2日在委國首都與代理總統羅德里格...
美國能源部長萊特（Chris Wright，左）2日在委國首都與代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez，右）會面。當日雪佛龍宣布公司持有49%股權的合資企業「石油獨立」（Petroindependencia）將在委內瑞拉再開發2處新油田，使日產量提升至約60萬桶。(路透)

國際石油企業雪佛龍公司今天宣布與委內瑞拉達成一項價值70億美元的協議，將在委內瑞拉奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）開發2個新油田，預計5年內產量將增加一倍以上。

根據雪佛龍（Chevron）發布的新聞稿，該公司持有49%股權的合資企業「石油獨立」（Petroindependencia）將在委內瑞拉重油產區─奧利諾科現有的作業區附近，再開發2處新油田，使日產量提升至約60萬桶。

法新社報導，今天的舉措是以4月宣布的措施為基礎，做進一步發展。當時雪佛龍宣布，將其對合資企業「石油獨立」的持股增加13.2%；作為交換，雪佛龍則將離岸天然氣開採權等資產，歸還給委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）。

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）指出，雪佛龍已在委內瑞拉經營超過一世紀，相信該國「雄厚的資源潛力」可望轉化為未來「數十年」的持續投資。

自今年1月以來，雪佛龍在委內瑞拉的產量已提升。

當時美軍抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），且美國總統川普（Donald Trump）的政府之後開始與委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，推動對石油資源豐富的委內瑞拉加碼投資。

美國能源部長萊特（Chris Wright）昨天抵達委內瑞拉，準備完成一項協議，這項協議使美國可控制約1/5的委內瑞拉石油儲量。

在雪佛龍公司的新聞稿中，執行長沃斯讚揚萊特致力於「促成更多投資與成長的有利條件」。

精華 FAQ

  • 雪佛龍宣布與委內瑞拉達成價值70億美元的協議，將在奧利諾科石油帶開發2個新油田，並預期5年內讓產量增加一倍以上。

  • 由雪佛龍持有49%股權的合資企業「石油獨立」執行，計畫在既有作業區附近再開發2處新油田，日產量目標約提升至60萬桶。

  • 這次行動是在4月提高對「石油獨立」持股、交換部分資產給PDVSA的基礎上擴大推進；同時美國能源部長萊特到訪，也被視為鼓勵更多投資的訊號。

石油 天然氣 委內瑞拉

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